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Пётр Лещенко. Всё, что было... 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Пётр Лещенко. Всё, что было...
Киноафиша Сериалы Пётр Лещенко. Всё, что было... Сезоны Сезон 1

Пётр Лещенко. Всё, что было... 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 октября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пётр Лещенко. Всё, что было...»

В 1 сезоне сериала «Петр Лещенко. Все, что было…» события разворачиваются в Кишиневе в 1913 году. Пете Лещенко исполняется 15 лет. Он учится в приходской школе, увлекается музыкой, осваивает игру на гитаре. Юноша часто бегает к цыганам из соседнего табора. Красивая девушка Злата влюбляется в парня. По цыганским правилам нельзя строить отношения без женитьбы. Но Петя не хочет кочевать с табором, он мечтает о сцене. Вместе с приятелями Андреем Кожемякиным и Катериной Завьяловой Петя создает ансамбль и выступает в модном заведении «Каса маре». Цыганский барон настаивает на том, чтобы Петя предложил Злате руку и сердце.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Пётр Лещенко. Всё, что было...» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 октября 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 октября 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 октября 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 октября 2013
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
16 октября 2013
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
16 октября 2013
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
17 октября 2013
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
17 октября 2013
График выхода всех сериалов
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