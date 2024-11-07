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Плевако 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Плевако
Киноафиша Сериалы Плевако Сезоны Сезон 1

Plevako 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 ноября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Плевако»

В 1 сезоне сериала «Плевако» события разворачиваются в 1880 году, когда многие думали, что известный юрист и оратор Федор Плевако пребывает на пике славы. Однако неожиданно выстроенная им идиллическая жизнь и карьера с треском обрушиваются. Стремительное падение начинается после того, как герой вызывается помочь некой Прасковье Качки. Эта женщина застрелила своего бывшего возлюбленного, студента из именитой благородной семьи Байрашевского. Федор Плевако, будучи выходцем из народа, всегда стремился оказать помощь простолюдинам. Однако в этот раз искренний порыв обернулся против него.

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 11 голосов
6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Плевако» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 ноября 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
7 ноября 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 ноября 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 ноября 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
21 ноября 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
28 ноября 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
28 ноября 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
5 декабря 2024
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
12 декабря 2024
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
12 декабря 2024
График выхода всех сериалов
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