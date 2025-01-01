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Плевако
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Плевако, список сезонов
Plevako
16+
Год выпуска
2024
Страна
Россия
Эпизод длится
50 минут
Телеканал
НТВ
Стрим-сервис
Premier
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Рейтинг сериала
8.5
Оцените
11
голосов
6
IMDb
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Список сезонов сериала «Плевако»
Сезон 1
10 эпизодов
7 ноября 2024 - 12 декабря 2024
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