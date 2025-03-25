Меню
Вся информация о сериале
«Мастер и Маргарита», Юра Борисов и Юлия Снигирь: объявлены лауреаты премии «Ника-2025»
С этого года была введена новая категория — «Лучший сериал».
25 марта 2025 14:34
Сергей Безруков ораторствует в суде в трейлере сериала «Плевако»
Многосерийный биографический фильм об известном русском адвокате.
21 мая 2024 13:57
В Москве начались съемки исторического сериала «Плевако» во главе с Сергеем Безруковым
Шоу посвящено одному из самых знаменитых адвокатов и ораторов за всю историю России.
24 ноября 2022 11:16
