«Минус 1000 баллов сериалу»: молодая жена Гордона разгромила хитовый «Плевако» с Безруковым — выключила уже через 5 минут
Арфистка оказалась знатоком оригинальной истории юриста.
Написать
23 июня 2025 18:07
Шли ноздря в ноздрю: список самых популярных сериалов НТВ за 2024 год возглавил вовсе не «Невский», а «Плевако» даже не в топ-3
Лидер удивляет, как и пара других фаворитов зрителей.
Написать
18 марта 2025 10:23
Игуменья Митрофания из 3 серии «Плевако»: как реальная настоятельница обманула десятки купцов и прихожан
О ней даже написали популярную пьесу.
Написать
11 декабря 2024 07:58
Безруков — хорош, но Плевако — круче! Какой след в истории оставил великий дореволюционный адвокат
После своих заседаний он, конечно, не танцевал, но любили его и без этого.
Написать
12 ноября 2024 17:20
Русский Сол Гудман, не меньше: зачем реальный Плевако удочерил жену и усыновил собственных детей
Сериал об известном юристе стартовал 7 ноября.
Написать
12 ноября 2024 14:20
«Лучше звоните Солу» в дореволюционной Москве: 4 причины дать шанс «Плевако» с Безруковым
Изобретательный юридический детектив с выдающимся антуражем стартует уже на днях.
Написать
31 октября 2024 09:25
