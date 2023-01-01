Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Калейдоскоп 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Калейдоскоп
Киноафиша Сериалы Калейдоскоп Сезоны Сезон 1

Kaleidoscope 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Калейдоскоп»

В 1 сезоне сериала «Калейдоскоп» в 2012 году на Соединенные Штаты надвигается один из самых опасных и разрушительных ураганов, получивший имя «Сэнди». Синоптики предупреждают, что стихия затронет и Нью-Йорк. Обычно шикарный и сверкающий Манхэттен повергается в панику. Люди спешат увезти подальше все ценное имущество и спрятаться от вихря. Однако не все озабочены только собственной жизнью. Под шумок кто-то очень хитрый и опытный проникает в один из центральных банков и беспрепятственно выносит 70 миллиардов долларов в ценных облигациях. Но разгадать эту тайну оказывается не так-то просто…

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
6.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Калейдоскоп» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Желтый Yellow
Сезон 1 Серия 1
1 января 2023
Зеленый Green
Сезон 1 Серия 2
1 января 2023
Синий Blue
Сезон 1 Серия 3
1 января 2023
Оранжевый Orange
Сезон 1 Серия 4
1 января 2023
Фиолетовый Violet
Сезон 1 Серия 5
1 января 2023
Красный Red
Сезон 1 Серия 6
1 января 2023
Розовый Pink
Сезон 1 Серия 7
1 января 2023
Белый White
Сезон 1 Серия 8
1 января 2023
График выхода всех сериалов
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше