Доброму семьянину приходится стать бойцом MMA в трейлере сериала «Колотушка»

Онлайн-кинотеатр Premier опубликовал трейлер сериала «Колотушка». Главные роли в шоу исполнили Андрей Пынзару («Король и Шут»), Юрий Насонов («На солнце, вдоль рядов кукурузы»), Лукерья Ильяшенко («Химера»), Сергей Степин («Последний министр») и Михаил Евланов («Здравствуйте, вам пора»).

В центре сюжета — самый заурядный брянский семьянин Саня (Насонов). В юности герой вечно попадал в разборки на дискотеках и драки в подворотнях вместе со своим старшим братом Пашей (Пынзару), но с годами променял адреналин и синяки на ипотеку и работу экспедитором в торговой сети. В отличие от него, Паша не утратил задора молодости, и даже в свои 30 лет продолжает участвовать в боях MMA. Однажды братья встречаются после долгой разлуки, знатно напиваются и случайно разбивают несколько новых машин в автосалоне. Из-за этого в один момент Саня получает огромный долг и лишается работы и жены, а Паша ломает руку, из-за чего теряет возможность выступать на ринге. Тогда находчивому старшему брату приходит идея отправить Саню на бой вместо себя, чтобы тот смог подзаработать. Не имея лучших альтернатив, Саня неохотно начинает осваивать профессию бойца.

Постановщиком сериала выступает Миша Маралес, наиболее известный по фильму «Не лечи меня». Сценарий написал Константин Трофимов, ранее работавший над комедиями «Непослушник 2» и «Просто Михалыч». «Колотушка» станет первым отечественным шоу, посвященным культуре поп-ММА. Съемки проходили на площадке знаменитой бойцовской лиги «Наше дело».

Премьера «Колотушки» состоится на Premier уже послезавтра, 23 марта.