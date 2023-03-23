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Колотушка 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Колотушка
Киноафиша Сериалы Колотушка Сезоны Сезон 1

Колотушка 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Колотушка»

В 1 сезоне сериала «Колотушка» экспедитор Саня женат, воспитывает ребенка и является весьма положительным парнем. Но в юности он «наводил шорох»: провоцировал драки и постоянно ходил с разбитыми кулаками. Чаще всего его подначивал старший брат Павел. В свои 30 лет Паша все еще принимает участие в уличных боях. После разлуки, длившейся много лет, братья перебрали спиртного и угодили в автокатастрофу: по их вине пострадало несколько новых ТС в автосалоне. Саня лишился работы и семьи, зато приобрел большой долг, а Паша сломал руку. Теперь Саня вынужден вместо брата участвовать в боях без правил, чтобы заработать деньги и вернуть жену.

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Список серий сериала Колотушка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 марта 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
4 апреля 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
6 апреля 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
11 апреля 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
13 апреля 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
18 апреля 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
20 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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