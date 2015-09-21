Теория большого взрыва 2007 - 2019 6 серия 9 сезон
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Все серии 9 сезона «Теория большого взрыва»
Брачный импульс
Сезон 9 / Серия 121 сентября 2015
Разделение колебаний
Сезон 9 / Серия 228 сентября 2015
Коррозия мальчишника
Сезон 9 / Серия 35 октября 2015
Аппроксимация 2003-го
Сезон 9 / Серия 412 октября 2015
Потоотделение
Сезон 9 / Серия 519 октября 2015
Гелиевая недостаточность
Сезон 9 / Серия 626 октября 2015
Резонанс Спока
Сезон 9 / Серия 75 ноября 2015
Свидание под наблюдением
Сезон 9 / Серия 812 ноября 2015
Платоническая перестановка
Сезон 9 / Серия 919 ноября 2015
Червь сердца моего
Сезон 9 / Серия 1010 декабря 2015
Возбуждение перед премьерой
Сезон 9 / Серия 1117 декабря 2015
Сублимация продаж
Сезон 9 / Серия 127 января 2016
Оптимизация эмпатии
Сезон 9 / Серия 1314 января 2016
Появление бабули
Сезон 9 / Серия 144 февраля 2016
Погружение кролика Валентино
Сезон 9 / Серия 1511 февраля 2016
Положительно-отрицательная реакция
Сезон 9 / Серия 1618 февраля 2016
Эксперимент по празднованию
Сезон 9 / Серия 1725 февраля 2016
Неудача с патентом
Сезон 9 / Серия 1810 марта 2016
Поход за припоем
Сезон 9 / Серия 1931 марта 2016
Выпадение большого медведя
Сезон 9 / Серия 207 апреля 2016
Жаркий спор
Сезон 9 / Серия 2121 апреля 2016
Раздвоение брожения
Сезон 9 / Серия 2228 апреля 2016
Решение с заменой в очереди
Сезон 9 / Серия 235 мая 2016
Взаимодействие схождения
Сезон 9 / Серия 2412 мая 2016
О чем серия
В 9 сезоне 6 серии сериала «Теория большого взрыва» шведская команда физиков собирается опередить Шелдона и Леонарда в их исследовании. Чтобы не допустить этого, друзья готовы даже нарушить закон и провести эксперимент раньше всех.
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