Теория большого взрыва 2007 - 2019 13 серия 7 сезон
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Все серии 7 сезона «Теория большого взрыва»
Недостаток Хофстедтера
Сезон 7 / Серия 126 сентября 2013
Ложная проверка
Сезон 7 / Серия 226 сентября 2013
Воронка охотников на мусор
Сезон 7 / Серия 33 октября 2013
Месть Индианы Джонса
Сезон 7 / Серия 410 октября 2013
Близость рабочего места
Сезон 7 / Серия 517 октября 2013
Романтический резонанс
Сезон 7 / Серия 624 октября 2013
Перемена протона в природе
Сезон 7 / Серия 77 ноября 2013
Симуляция мозгового зуда
Сезон 7 / Серия 814 ноября 2013
Развод в День Благодарения
Сезон 7 / Серия 921 ноября 2013
Распад открытия
Сезон 7 / Серия 105 декабря 2013
Извлечение Купера
Сезон 7 / Серия 1112 декабря 2013
Сомнения-разветвления
Сезон 7 / Серия 122 января 2014
Перенастройка профессии
Сезон 7 / Серия 139 января 2014
Дилемма из-за съезда
Сезон 7 / Серия 1430 января 2014
Управление локомотивом
Сезон 7 / Серия 156 февраля 2014
Поляризация таблицы
Сезон 7 / Серия 1627 февраля 2014
Турбулентность дружбы
Сезон 7 / Серия 176 марта 2014
Наблюдение за мамочкой
Сезон 7 / Серия 1813 марта 2014
Слияние нерешительности
Сезон 7 / Серия 193 апреля 2014
Разрыв отношений
Сезон 7 / Серия 2010 апреля 2014
Рекурсия всевозможного
Сезон 7 / Серия 2124 апреля 2014
Метаморфоз Протона
Сезон 7 / Серия 221 мая 2014
Ликвидация гориллы
Сезон 7 / Серия 238 мая 2014
Крушение привычной обстановки
Сезон 7 / Серия 2415 мая 2014
О чем серия
В 7 сезоне 13 серии сериала «Теория большого взрыва» Пенни решает максимально сконцентрироваться на карьере актрисы и даже бросает работу в кафе. Шелдон страдает из-за того, что его вынудили взять положенный отпуск, а Эми узнает, что нравится Берту.
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