Статьи о сериале «Комитет»

У «Комитета» невероятные рейтинги, но что говорят эксперты? К хиту НТВ есть вопросы у историков
У «Комитета» невероятные рейтинги, но что говорят эксперты? К хиту НТВ есть вопросы у историков Тут и биографии напутали, и слегка переврали историю.
23 апреля 2025 16:11
Шли ноздря в ноздрю: список самых популярных сериалов НТВ за 2024 год возглавил вовсе не «Невский», а «Плевако» даже не в топ-3
Шли ноздря в ноздрю: список самых популярных сериалов НТВ за 2024 год возглавил вовсе не «Невский», а «Плевако» даже не в топ-3 Лидер удивляет, как и пара других фаворитов зрителей.
18 марта 2025 10:23
Всего 3 российских детектива XXI века зрители оценили выше «Невского»: №1 — от авторов «Близкого врага»
Всего 3 российских детектива XXI века зрители оценили выше «Невского»: №1 — от авторов «Близкого врага» Рейтинги «пробивают» потолок.
22 декабря 2024 08:56
«Невский» со шпионами вместо Архитектора: раскрываем подробности горячей новинки — сериала «Комитет»
«Невский» со шпионами вместо Архитектора: раскрываем подробности горячей новинки — сериала «Комитет» Проект уже вышел, объясняем, чем он так хорош.
30 ноября 2024 19:05
Черкасов уже не тот? «Мосгаз. Метроном» не попал в топ-3 самых популярных сериалов России прямо сейчас
Черкасов уже не тот? «Мосгаз. Метроном» не попал в топ-3 самых популярных сериалов России прямо сейчас Кроме «Следа» в списке лидеров хватает сюрпризов.
1 комментарий
15 ноября 2024 11:21
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
