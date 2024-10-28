Сериал «Пальцы» – это детективная драма о пятерке школьных друзей, которые вновь встречаются спустя много лет после расставания. Андрей приезжает на встречу выпускников из столицы в родной Шубинск. Он хочет увезти с собой свою первую любовь Асю и готовится к долгожданному свиданию. Но неожиданно кто-то совершает покушение на местного криминального авторитета Мальборо. Андрей оказывается главным подозреваемым, ведь 19 лет назад аналогичное преступление из того же самого оружия пытался совершить он.