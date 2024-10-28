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Киноафиша Сериалы Пальцы

Пальцы (2024 - …)

Paltsy 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Стрим-сервис Premier
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Сериал «Пальцы» – это детективная драма о пятерке школьных друзей, которые вновь встречаются спустя много лет после расставания. Андрей приезжает на встречу выпускников из столицы в родной Шубинск. Он хочет увезти с собой свою первую любовь Асю и готовится к долгожданному свиданию. Но неожиданно кто-то совершает покушение на местного криминального авторитета Мальборо. Андрей оказывается главным подозреваемым, ведь 19 лет назад аналогичное преступление из того же самого оружия пытался совершить он. 

В ролях
В ролях
Алексей Барабаш
Алексей Барабаш
Роман Евдокимов
Роман Евдокимов
Павел Кузьмин
Павел Кузьмин
Екатерина Семенова
Екатерина Семенова
Василий Бриченко
Василий Бриченко
Олег Чернов
Олег Чернов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8 IMDb
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Сезоны
Пальцы - Сезон 1 Сезон 1
2024, 12 эпизодов
 
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