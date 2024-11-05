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Комитет 2023 - 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Комитет
Киноафиша Сериалы Комитет Сезоны Сезон 1

Komitet 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 ноября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Комитет»

В 1 сезоне сериала «Комитет» события разворачивает в 70-е годы в Ленинграде. Трое молодых людей одновременно поступают на службу в органы государственной безопасности. В скором времени между ними завязывается крепкая дружба, которая впоследствии пройдет испытания временем и различными жизненными перипетиями. Один из героев – простой парень, который отслужил в пограничной части и устроился работать на завод. Его жизнь меняется после неожиданного предложения пополнить ряды сотрудников КГБ. Вскоре он становится личным охранником одного из партийных руководителей Ленинграда.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий сериала Комитет График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 ноября 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 ноября 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 ноября 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 ноября 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
7 ноября 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
7 ноября 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
8 ноября 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
8 ноября 2024
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
11 ноября 2024
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
11 ноября 2024
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
12 ноября 2024
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
12 ноября 2024
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
13 ноября 2024
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
13 ноября 2024
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
14 ноября 2024
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
14 ноября 2024
График выхода всех сериалов
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