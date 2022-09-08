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Что делать женщине, если... 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Что делать женщине, если...
Киноафиша Сериалы Что делать женщине, если... Сезоны Сезон 1

Chto delat' zhenshchine, esli... 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 1 час 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Что делать женщине, если...»

В 1 сезоне сериала «Что делать женщине, если...» взрослые подруги обсуждают свою личную жизнь. Анна признается Ларисе, что в ее юридической конторе сейчас завершается серьезный проект, поэтому она нуждается в «громоотводе» – временном любовнике для снятия стресса. Та помогает ей провести отбор кандидатов. «В финал» выходят два мужчины: один обеспечен и соответствует Ане по возрасту, но любит выпить и погулять, а второй образован и педантичен, но значительно моложе героини. Однако взрослый сын женщины преподносит ей сюрприз: она скоро станет бабушкой. Теперь внучке нужен надежный дедушка.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Что делать женщине, если...» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 сентября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 сентября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 сентября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 сентября 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
22 сентября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
22 сентября 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
29 сентября 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
29 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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