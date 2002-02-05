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Макар Хлебников
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Персоны
Макар Хлебников
Макар Хлебников
Дата рождения
5 февраля 2002
Возраст
23 года
Знак зодиака
Водолей
Популярные фильмы
7.5
Кончится лето
(2025)
7.3
Снегирь
(2023)
0.0
Буровая
(2024)
Фильмография Макар Хлебников
Жанр
Все
Детектив
Документальный
Драма
Комедия
Криминал
Год
Все
2025
2024
2023
2022
2021
Все
9
Фильмы
3
Сериалы
6
Актер
9
Маяк
драма
2025, Россия
7.5
Кончится лето
Konchitsya leto
драма
2025, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
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Дети перемен. Фильм о фильме
Дети перемен. Фильм о фильме
документальный
2025, Россия
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Буровая
детектив, драма
2024, Россия
Попадос
криминал, комедия
2024, Россия
Дети перемен
драма
2024, Россия
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7.3
Снегирь
Snegir
драма
2023, Россия
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Что делать женщине, если...
комедия
2022, Россия
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Пингвины моей мамы
драма
2021, Россия
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Новости о Макар Хлебников
Юра Борисов и Макар Хлебников пускаются в опасную авантюру в трейлере драмы «Кончится лето»
Начались съемки сериала «Маяк» с Юлией Снигирь и Сергеем Гилевым
Слава Копейкин погружается в криминальный мир в трейлере сериала «Дети перемен»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Пропущенная глава: как фильмы о «Гарри Поттере» исказили главную тайну Снейпа
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
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Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
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