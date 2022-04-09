Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Семья шпиона
Постер к сериалу Семья шпиона
Рейтинги
мало голосов
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Семья шпиона
Семья шпиона (2022 - …) SPY×FAMILY
Год выпуска 2022
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал TV Tokyo
Продолжительность 5 часов 0 минут
О чем сериал

«Семья шпиона» – это японский аниме-сериал по одноименной манге. Лойд Форджер, известный также под кодовым именем Сумрак, получает новое секретное задание. Но для успеха своей миссии он должен обзавестись фиктивной семьей. Мужчина не видит в этом особой проблемы, тем более, под рукой как раз оказывается обаятельная мать-одиночка Йор с милой дочерью Аней. Лойд с радостью соглашается стать их идеальным отцом семейства. Вот только он даже не догадывается, что его «жена» – вражеский агент-убийца, а «дочь» – телепат.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Саори Хаями
Саори Хаями
Кэнъитиро Мацуда
Хироюки Ёсино
Такуя Эгути
Ацуми Танэдзаки
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Семья шпиона - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Билет на концерт Клавы Коки по цене квартиры в Москве: фанаты опешили
«Лепс — все?»: Барановская засветилась в объятиях молодого холостяка
«Умоляла сфотографироваться»: оскандалившуюся на глазах иностранца Бузову подняли на смех
«Все пошло не так»: выход Анны Асти на сцену обернулся провалом
Бывший сотрудник Малахова выдал грязную правду о шоу: не гнушаются ничем
«Не понимал, что делает»: звезда «Черной любви» выдал истинное отношение к россиянам
Их обожал весь Союз, а умерли в нищете: актеры СССР, оставшиеся ни с чем
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
Фото: как бы выглядели дети Нади и Жени из «Иронии судьбы»
Случайно проговорилась: правда о личной жизни Асмус вышла наружу
Сложный тест про кино СССР: сможете пройти его на все 10/10?
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
Приложение киноафиши