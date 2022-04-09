«Семья шпиона» – это японский аниме-сериал по одноименной манге. Лойд Форджер, известный также под кодовым именем Сумрак, получает новое секретное задание. Но для успеха своей миссии он должен обзавестись фиктивной семьей. Мужчина не видит в этом особой проблемы, тем более, под рукой как раз оказывается обаятельная мать-одиночка Йор с милой дочерью Аней. Лойд с радостью соглашается стать их идеальным отцом семейства. Вот только он даже не догадывается, что его «жена» – вражеский агент-убийца, а «дочь» – телепат.