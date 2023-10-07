Во 2-м сезоне сериала «Семья шпиона» для осуществления новой миссии тайному агенту необходимо завести фальшивую семью. Но он и не догадывается, что его фиктивная супруга — киллер, а удочеренная маленькая девочка обладает телепатическими способностями. Она не успокоится, пока не добьется того, чтобы ее приемные родители, несмотря ни на что, действительно стали настоящей супружеской парой. Впоследствии семья забирает к себе пса со способностью к предвидению, которому они дают прозвище Бонд в честь именитого шпиона. Долгое время герои не догадываются, кем являются на самом деле...