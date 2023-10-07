Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Семья шпиона 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Семья шпиона
Киноафиша Сериалы Семья шпиона Сезоны Сезон 2

SPY×FAMILY
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Семья шпиона»

Во 2-м сезоне сериала «Семья шпиона» для осуществления новой миссии тайному агенту необходимо завести фальшивую семью. Но он и не догадывается, что его фиктивная супруга — киллер, а удочеренная маленькая девочка обладает телепатическими способностями. Она не успокоится, пока не добьется того, чтобы ее приемные родители, несмотря ни на что, действительно стали настоящей супружеской парой. Впоследствии семья забирает к себе пса со способностью к предвидению, которому они дают прозвище Бонд в честь именитого шпиона. Долгое время герои не догадываются, кем являются на самом деле...

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 4 голоса
8.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Семья шпиона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Давайте последуем за папой и мамой Let's Follow Papa and Mama
Сезон 2 Серия 1
7 октября 2023
Стратегия Бонда остаться в живых / Полевая исследовательская поездка Дэмиана Bond's Strategy to Stay Alive / Damian's Field Research Trip
Сезон 2 Серия 2
14 октября 2023
Миссия и семья / Элегантный раб / Сердце ребенка / Пробуждение Mission and Family / The Elegant Bondman / The Heart of a Child/Waking Up
Сезон 2 Серия 3
21 октября 2023
Кондитерские изделия знаний / План II Великий роман информатора The Pastry of Knowledge / The Informant's Great Romance Plan II
Сезон 2 Серия 4
28 октября 2023
План пересечения границы Plan to Cross the Border
Сезон 2 Серия 5
4 ноября 2023
Страшный круизный корабль класса люкс The Fearsome Luxury Cruise Ship
Сезон 2 Серия 6
11 ноября 2023
Для кого предназначена эта миссия? Who Is This Mission For?
Сезон 2 Серия 7
18 ноября 2023
Симфония на корабле / Травяной чай сестренки The Symphony Upon the Ship / Sis's Herb Tea
Сезон 2 Серия 8
25 ноября 2023
Рука, соединяющая будущее The Hand That Connects to the Future
Сезон 2 Серия 9
2 декабря 2023
Наслаждайтесь курортом в полной мере / Хвастайтесь отпуском Enjoy the Resort to the Fullest / Bragging About Vacation
Сезон 2 Серия 10
9 декабря 2023
Влюбленный Берлинт / Повседневность ночи Berlint in Love / Nightfall's Daily Life
Сезон 2 Серия 11
16 декабря 2023
Часть семьи Part of the Family
Сезон 2 Серия 12
23 декабря 2023
График выхода всех сериалов
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше