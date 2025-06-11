Меню
Семья шпиона
Между «Мистер и миссис Смит» и «Мир! Дружба! Жвачка!»: чем закончится «Семья шпиона» — у автора тайтла лишь один шанс не попасть впросак
Недовольных в любом случае будет много, но мангака может заметно снизить их количество.
1 комментарий
11 июня 2025 07:00
«Поднятие уровня» и «Наруто» в список не попали: 5 идеальных аниме для тех, кто годами воротил нос от жанра
Без «Атаки титанов», конечно, никуда — но она не на первом месте.
14 комментариев
3 марта 2025 07:58
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
