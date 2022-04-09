В 1 сезоне сериала «Семья шпиона» молодой и симпатичный парень, успешный бизнесмен Лойд Форджер поспешно женится на матери-одиночке Йор и принимает как родную ее дочку Аню. Этот брак выглядит странно… если не знать, что на самом деле Лойд – секретный агент, которому понадобилась фиктивная семья для прикрытия во время очередного задания. Однако секреты есть не только у него. Мужчина даже не подозревает, что он пригрел на груди вражеского агента-убийцу с позывным Спящая Красавица и девочку, умеющую читать мысли. Что же победит в этой войне: родственные чувства или жестокие профессиональные задачи?