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Семья шпиона 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Семья шпиона
Киноафиша Сериалы Семья шпиона Сезоны Сезон 1

SPY×FAMILY
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 25
Продолжительность сезона 10 часов 25 минут
О чем 1-й сезон сериала «Семья шпиона»

В 1 сезоне сериала «Семья шпиона» молодой и симпатичный парень, успешный бизнесмен Лойд Форджер поспешно женится на матери-одиночке Йор и принимает как родную ее дочку Аню. Этот брак выглядит странно… если не знать, что на самом деле Лойд – секретный агент, которому понадобилась фиктивная семья для прикрытия во время очередного задания. Однако секреты есть не только у него. Мужчина даже не подозревает, что он пригрел на груди вражеского агента-убийцу с позывным Спящая Красавица и девочку, умеющую читать мысли. Что же победит в этой войне: родственные чувства или жестокие профессиональные задачи?

Рейтинг сериала

0.0
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8.3 IMDb
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Список серий сериала Семья шпиона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Операция Стрикс Operation Strix
Сезон 1 Серия 1
9 апреля 2022
Обезопасить жену Secure a Wife
Сезон 1 Серия 2
16 апреля 2022
Подготовка к интервью Prepare for the Interview
Сезон 1 Серия 3
23 апреля 2022
Интервью престижной школы The Prestigious School's Interview
Сезон 1 Серия 4
30 апреля 2022
Пройдут или потерпят неудачу? Will They Pass Or Fail
Сезон 1 Серия 5
7 мая 2022
Схема дружбы The Friendship Scheme
Сезон 1 Серия 6
14 мая 2022
Второй сын жертвы The Target's Second Son
Сезон 1 Серия 7
21 мая 2022
Операция по прикрытию контрсекретной полиции The Counter-Secret Police Cover Operation
Сезон 1 Серия 8
28 мая 2022
Покажи, насколько ты влюблен Show Off How In Love You Are
Сезон 1 Серия 9
4 июня 2022
Великий план вышибалы The Great Dodgeball Plan
Сезон 1 Серия 10
11 июня 2022
Стелла Stella
Сезон 1 Серия 11
18 июня 2022
Парк пингвинов Penguin Park
Сезон 1 Серия 12
25 июня 2022
Проект "Яблоко" Project Apple
Сезон 1 Серия 13
1 октября 2022
Обезвредить бомбу замедленного действия Disarm the Time Bomb
Сезон 1 Серия 14
8 октября 2022
Новый член семьи A New Family Member
Сезон 1 Серия 15
15 октября 2022
Кухня Йора / План великого романа Информатора Yor's Kitchen / The Informant's Great Romance Plan
Сезон 1 Серия 16
22 октября 2022
Выполнить план Грифона / Стальная леди / Рисовый омлет Carry Out the Griffin Plan / Fullmetal Lady / Omelet Rice♡
Сезон 1 Серия 17
29 октября 2022
Дядя - частный репетитор / Рассвет Uncle the Private Tutor / Daybreak
Сезон 1 Серия 18
5 ноября 2022
Заговор мести против Десмонда / Мама становится ветром A Revenge Plot Against Desmond / Mama Becomes the Wind
Сезон 1 Серия 19
12 ноября 2022
Исследуйте больницу общего профиля / Расшифруйте загадочный код Investigate the General Hospital / Decipher the Perplexing Code
Сезон 1 Серия 20
19 ноября 2022
Сумерки / Первый приступ ревности Nightfall / First Fit of Jealousy
Сезон 1 Серия 21
26 ноября 2022
Подпольный теннисный турнир: Кэмпбелтон The Underground Tennis Tournament: The Campbelldon
Сезон 1 Серия 22
3 декабря 2022
Непоколебимый путь The Unwavering Path
Сезон 1 Серия 23
10 декабря 2022
Роль матери и жены / Покупки с друзьями The Role of a Mother and Wife / Shopping With Friends
Сезон 1 Серия 24
17 декабря 2022
Первый контакт First Contact
Сезон 1 Серия 25
24 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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