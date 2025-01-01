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Однажды в России
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Однажды в России, список сезонов
Однажды в России
16+
Год выпуска
2014
Страна
Россия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
ТНТ
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
1
голос
4.5
IMDb
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Список сезонов телешоу «Однажды в России»
Сезон 1
18 эпизодов
28 сентября 2014 - 1 февраля 2015
Сезон 2
26 эпизодов
29 марта 2015 - 14 февраля 2016
Сезон 3
31 эпизод
17 апреля 2016 - 26 февраля 2017
Сезон 4
31 эпизод
19 марта 2017 - 31 декабря 2017
Сезон 5
34 эпизода
28 февраля 2018 - 20 марта 2019
Сезон 6
26 эпизодов
27 марта 2019 - 18 марта 2020
Сезон 7
26 эпизодов
25 марта 2020 - 28 марта 2021
Сезон 8
21 эпизод
4 апреля 2021 - 15 апреля 2022
Сезон 9
37 эпизодов
22 апреля 2022 - 20 января 2023
Сезон 10
27 эпизодов
14 апреля 2023 - 31 декабря 2023
Сезон 11
28 эпизодов
15 апреля 2024 - 24 января 2025
Сезон 12
11 эпизодов
11 апреля 2025 - 27 июня 2025
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