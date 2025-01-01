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Однажды в России, список сезонов

Однажды в России 16+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТНТ

Рейтинг шоу

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Список сезонов телешоу «Однажды в России»
Однажды в России - Сезон 1 Сезон 1
18 эпизодов 28 сентября 2014 - 1 февраля 2015
 
Однажды в России - Сезон 2 Сезон 2
26 эпизодов 29 марта 2015 - 14 февраля 2016
 
Однажды в России - Сезон 3 Сезон 3
31 эпизод 17 апреля 2016 - 26 февраля 2017
 
Однажды в России - Сезон 4 Сезон 4
31 эпизод 19 марта 2017 - 31 декабря 2017
 
Однажды в России - Сезон 5 Сезон 5
34 эпизода 28 февраля 2018 - 20 марта 2019
 
Однажды в России - Сезон 6 Сезон 6
26 эпизодов 27 марта 2019 - 18 марта 2020
 
Однажды в России - Сезон 7 Сезон 7
26 эпизодов 25 марта 2020 - 28 марта 2021
 
Однажды в России - Сезон 8 Сезон 8
21 эпизод 4 апреля 2021 - 15 апреля 2022
 
Однажды в России - Сезон 9 Сезон 9
37 эпизодов 22 апреля 2022 - 20 января 2023
 
Однажды в России - Сезон 10 Сезон 10
27 эпизодов 14 апреля 2023 - 31 декабря 2023
 
Однажды в России - Сезон 11 Сезон 11
28 эпизодов 15 апреля 2024 - 24 января 2025
 
Однажды в России - Сезон 12 Сезон 12
11 эпизодов 11 апреля 2025 - 27 июня 2025
 
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