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Однажды в России (2014), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Однажды в России
Киноафиша Сериалы Однажды в России Сезоны Сезон 3

Однажды в России 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 17 апреля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 31
Продолжительность сезона 23 часа 15 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Однажды в России»

В 3 сезоне шоу «Однажды в России» актеры Азамат Мусагалиев и Вячеслав Макаров решили поздравить зрителей с наступающим Новым годом необычной песенкой. Резиденты проекта убеждены, что никого чуда не существует и Деда Мороза тоже нет. А Максим Киселев, Карина Зверева, Екатерина Моргунова и Михаил Стогниенко решили представить, что было бы, если бы праздничный «Голубой огонек» доверили вести политическому журналисту и обозревателю Дмитрию Киселеву. Кроме того, Заур Байцаев, Денис Дорохов и другие готовы представить свою версию финала мистического телепроекта «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ.

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Список серий телешоу Однажды в России График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Выпуск 045
Сезон 3 Серия 1
17 апреля 2016
Выпуск 046
Сезон 3 Серия 2
24 апреля 2016
Выпуск 047
Сезон 3 Серия 3
15 мая 2016
Выпуск 048
Сезон 3 Серия 4
22 мая 2016
Выпуск 049
Сезон 3 Серия 5
29 мая 2016
Выпуск 050. Дайджест
Сезон 3 Серия 6
5 июня 2016
Выпуск 051. Дайджест
Сезон 3 Серия 7
31 июля 2016
Выпуск 052. Дайджест
Сезон 3 Серия 8
31 июля 2016
Выпуск 053. Дайджест
Сезон 3 Серия 9
31 июля 2016
Выпуск 054. Дайджест
Сезон 3 Серия 10
31 июля 2016
Выпуск 055
Сезон 3 Серия 11
28 августа 2016
Выпуск 056
Сезон 3 Серия 12
4 сентября 2016
Выпуск 057
Сезон 3 Серия 13
11 сентября 2016
Выпуск 058
Сезон 3 Серия 14
18 сентября 2016
Выпуск 059
Сезон 3 Серия 15
25 сентября 2016
Выпуск 060. Дайджест
Сезон 3 Серия 16
2 октября 2016
Выпуск 061
Сезон 3 Серия 17
9 октября 2016
Выпуск 062
Сезон 3 Серия 18
16 октября 2016
Выпуск 063. Дайджест
Сезон 3 Серия 19
13 ноября 2016
Выпуск 064
Сезон 3 Серия 20
13 ноября 2016
Выпуск 065
Сезон 3 Серия 21
20 ноября 2016
Выпуск 066. Дайджест
Сезон 3 Серия 22
27 ноября 2016
Выпуск 067
Сезон 3 Серия 23
27 ноября 2016
Выпуск 068
Сезон 3 Серия 24
4 декабря 2016
Выпуск 069
Сезон 3 Серия 25
11 декабря 2016
Выпуск 070. Дайджест
Сезон 3 Серия 26
18 декабря 2016
Выпуск 071
Сезон 3 Серия 27
18 декабря 2016
Выпуск 072
Сезон 3 Серия 28
25 декабря 2016
Выпуск 073. Новогодний
Сезон 3 Серия 29
31 декабря 2016
Выпуск 074. Дайджест
Сезон 3 Серия 30
19 февраля 2017
Выпуск 075. Дайджест
Сезон 3 Серия 31
26 февраля 2017
График выхода всех сериалов
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