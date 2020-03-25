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Однажды в России (2014), 7 сезон

Постер к 7-му сезону телешоу Однажды в России
Киноафиша Сериалы Однажды в России Сезоны Сезон 7

Однажды в России 16+
Название Сезон 7
Премьера сезона 25 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 26
Продолжительность сезона 19 часов 30 минут
О чем 7-й сезон телешоу «Однажды в России»

В 7 сезоне шоу «Однажды в России» коррумпированные чиновники, врачи и медики, путешественники и пожарные: представители всех мыслимых и немыслимых специальностей, все слои и прослойки российского общества — жители от нуля до сотни лет. Все они являются персонажами проекта, воплощенными на сцене Денисом Дохоровым, Азаматом Мусагалиевым, Михаилом Стогниенко и другими. Актеры предпочитают не вспоминать о типичных проблемах, а как следует над ними посмеяться. А Шиков, Блесков, Красотаев и Ильзе Бическу представили прекрасный номер под названием «Мисс Даугавпилс», чтобы показать – в СССР секса не было, поскольку он весь был в Прибалтике.

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Список серий телешоу Однажды в России График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Выпуск 167
Сезон 7 Серия 1
25 марта 2020
Выпуск 168
Сезон 7 Серия 2
1 апреля 2020
Выпуск 169
Сезон 7 Серия 3
8 апреля 2020
Выпуск 170
Сезон 7 Серия 4
15 апреля 2020
Выпуск 171
Сезон 7 Серия 5
29 апреля 2020
Выпуск 172
Сезон 7 Серия 6
6 мая 2020
Выпуск 173
Сезон 7 Серия 7
13 мая 2020
Выпуск 174
Сезон 7 Серия 8
6 сентября 2020
Выпуск 175
Сезон 7 Серия 9
13 сентября 2020
Выпуск 176
Сезон 7 Серия 10
20 сентября 2020
Выпуск 177
Сезон 7 Серия 11
27 сентября 2020
Выпуск 178
Сезон 7 Серия 12
4 октября 2020
Выпуск 179
Сезон 7 Серия 13
11 октября 2020
Выпуск 180
Сезон 7 Серия 14
18 октября 2020
Выпуск 181. Новогодний
Сезон 7 Серия 15
31 декабря 2020
Выпуск 182
Сезон 7 Серия 16
14 февраля 2021
Выпуск 183
Сезон 7 Серия 17
21 февраля 2021
Выпуск 184
Сезон 7 Серия 18
28 февраля 2021
Выпуск 185
Сезон 7 Серия 19
14 марта 2021
Выпуск 186
Сезон 7 Серия 20
21 марта 2021
Выпуск 187
Сезон 7 Серия 21
28 марта 2021
Выпуск 188. Дайджест
Сезон 7 Серия 22
22 апреля 2020
Выпуск 189. Дайджест
Сезон 7 Серия 23
20 мая 2020
Выпуск 190. Дайджест
Сезон 7 Серия 24
25 октября 2020
Выпуск 191. Дайджест
Сезон 7 Серия 25
1 ноября 2020
Выпуск 192. Дайджест
Сезон 7 Серия 26
7 марта 2021
График выхода всех сериалов
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