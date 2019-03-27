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Однажды в России (2014), 6 сезон

Постер к 6-му сезону телешоу Однажды в России
Киноафиша Сериалы Однажды в России Сезоны Сезон 6

Однажды в России 16+
Название Сезон 6
Премьера сезона 27 марта 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 26
Продолжительность сезона 19 часов 30 минут
О чем 6-й сезон телешоу «Однажды в России»

В 6 сезоне шоу «Однажды в России» Денис Дорохов появляется роли призывника, а Азамат Мусагалиев – состоятельного предпринимателя. Осенний призыв в самом разгаре, поэтому все военкоматы в России стремятся выполнить норму. Берут всех без исключения. Но тут происходит неожиданный эпизод – приходит богатый бизнесмен, который собирается получить военный билет, поскольку без него стать депутатом не удастся. Даже взятку может предложить. Другая миниатюра посвящена событиям, которые разворачиваются в Белом доме. Американский лидер хочет переписать мировую историю, в которой нашей стране собираются отвести особое место.

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Список серий телешоу Однажды в России График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
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Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
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Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Выпуск 141
Сезон 6 Серия 1
27 марта 2019
Выпуск 142
Сезон 6 Серия 2
3 апреля 2019
Выпуск 143
Сезон 6 Серия 3
10 апреля 2019
Выпуск 144
Сезон 6 Серия 4
17 апреля 2019
Выпуск 145. Дайджест
Сезон 6 Серия 5
24 апреля 2019
Выпуск 146
Сезон 6 Серия 6
8 мая 2019
Выпуск 147
Сезон 6 Серия 7
15 мая 2019
Выпуск 148
Сезон 6 Серия 8
28 августа 2019
Выпуск 149
Сезон 6 Серия 9
4 сентября 2019
Выпуск 150
Сезон 6 Серия 10
11 сентября 2019
Выпуск 151
Сезон 6 Серия 11
18 сентября 2019
Выпуск 152
Сезон 6 Серия 12
2 октября 2019
Выпуск 153
Сезон 6 Серия 13
9 октября 2019
Выпуск 154
Сезон 6 Серия 14
16 октября 2019
Выпуск 155
Сезон 6 Серия 15
27 ноября 2019
Выпуск 156
Сезон 6 Серия 16
4 декабря 2019
Выпуск 157
Сезон 6 Серия 17
11 декабря 2019
Выпуск 158
Сезон 6 Серия 18
25 декабря 2019
Выпуск 159. Новогодний
Сезон 6 Серия 19
31 декабря 2019
Выпуск 160
Сезон 6 Серия 20
4 марта 2020
Выпуск 161
Сезон 6 Серия 21
11 марта 2020
Выпуск 162
Сезон 6 Серия 22
18 марта 2020
Выпуск 163. Дайджест
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22 мая 2019
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Сезон 6 Серия 24
25 сентября 2019
Выпуск 165. Дайджест
Сезон 6 Серия 25
23 октября 2019
Выпуск 166. Дайджест
Сезон 6 Серия 26
18 декабря 2019
График выхода всех сериалов
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