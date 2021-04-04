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Однажды в России (2014), 8 сезон

Постер к 8-му сезону телешоу Однажды в России
Киноафиша Сериалы Однажды в России Сезоны Сезон 8

Однажды в России 16+
Название Сезон 8
Премьера сезона 4 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 21
Продолжительность сезона 15 часов 45 минут
О чем 8-й сезон телешоу «Однажды в России»

В 8 сезоне шоу «Однажды в России» проект строится на чередовании веселых скетчей. Резиденты проекта расскажут, как мэр готовится к ответственной проверке сверху, а также представят сценку-пародию на популярный музыкальный проект «Маска». Комики поделятся своим представлением о том, что для многих попытки реанимировать угасающую карьеру превращаются в повод поржать. Кроме того, они изобразят полюбившегося многим чиновника, который во время службы встречается с племянником прокурора, а также расскажут о приемах, которые часто используют женщины во время общения с мужчинами.

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Список серий телешоу Однажды в России График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Выпуск 193
Сезон 8 Серия 1
4 апреля 2021
Выпуск 194
Сезон 8 Серия 2
11 апреля 2021
Выпуск 195
Сезон 8 Серия 3
18 апреля 2021
Выпуск 196
Сезон 8 Серия 4
16 сентября 2021
Выпуск 197
Сезон 8 Серия 5
23 сентября 2021
Выпуск 198
Сезон 8 Серия 6
30 сентября 2021
Выпуск 199
Сезон 8 Серия 7
13 октября 2021
Выпуск 200
Сезон 8 Серия 8
21 октября 2021
Выпуск 201
Сезон 8 Серия 9
28 октября 2021
Выпуск 202
Сезон 8 Серия 10
11 ноября 2021
Выпуск 203
Сезон 8 Серия 11
18 ноября 2021
Выпуск 204
Сезон 8 Серия 12
25 ноября 2021
Выпуск 205
Сезон 8 Серия 13
9 декабря 2021
Выпуск 206
Сезон 8 Серия 14
16 декабря 2021
Выпуск 207
Сезон 8 Серия 15
23 декабря 2021
Выпуск 208. Новогодний
Сезон 8 Серия 16
30 декабря 2021
Выпуск 209
Сезон 8 Серия 17
15 апреля 2022
Выпуск 210. Дайджест
Сезон 8 Серия 18
25 апреля 2021
Выпуск 211. Дайджест
Сезон 8 Серия 19
7 октября 2021
Выпуск 212. Дайджест
Сезон 8 Серия 20
4 ноября 2021
Выпуск 213. Дайджест
Сезон 8 Серия 21
2 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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