Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Александр Пташенчук
Александр Пташенчук
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Александр Пташенчук
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
22 августа 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Веселиново, СССР (Украина)
Рост
170 см
Биография Александра Пташенчука
Родился 22 августа 1985 года. Веселиново, СССР (Украина).
Развернуть
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Эксклюзивно для Киноафиши: Александр Пташенчук делится списком любимых комедий
7 июня на телеканале ТНТ выходит второй сезон сериала «Триада» с Борисом Дергачевым, Дарьей Мороз, Любовью Аксеновой и Настей Калашниковой. В продолжении истории герои приспосабливаются к новой реальности и нестандартной жизни молодых родителей. Актер Александр Пташенчук («Однажды в России», «Я худею»), который в сериале играет Вовчика – лучшего друга главного героя, накануне премьеры рассказал «Киноафише» о своих кинопредпочтениях.
Написать
7 июня 2021 13:44
Все новости
Related video
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»