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Однажды в России (2014), 9 сезон

Постер к 9-му сезону телешоу Однажды в России
Киноафиша Сериалы Однажды в России Сезоны Сезон 9

Однажды в России 16+
Название Сезон 9
Премьера сезона 22 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 37
Продолжительность сезона 27 часов 45 минут
О чем 9-й сезон телешоу «Однажды в России»

В 9 сезоне шоу «Однажды в России» представляет собой подобие реального театра. В новых выпусках стало меньше политики, и на смену кабинетам чиновников пришли исторические декорации, среди которых римский Колизей или Белый дом, воссозданная студия новостной телепрограммы, съемочная площадка отечественной версии популярного проекта «Игра престолов» и даже альма-матер Гарри Поттера Хогвартс. ОМОН в Москве ловит в центре города покемонов, а ученые в первый раз проводят операцию по пересадке сознания. Эти и многие другие сценки представят актеры шоу, среди которых Денис Дорохов, Михаил Стогниенко и другие.

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Список серий телешоу Однажды в России График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Выпуск 214
Сезон 9 Серия 1
22 апреля 2022
Выпуск 215
Сезон 9 Серия 2
29 апреля 2022
Выпуск 216
Сезон 9 Серия 3
13 мая 2022
Выпуск 217
Сезон 9 Серия 4
20 мая 2022
Выпуск 218
Сезон 9 Серия 5
27 мая 2022
Выпуск 219
Сезон 9 Серия 6
3 июня 2022
Выпуск 220
Сезон 9 Серия 7
10 июня 2022
Выпуск 221
Сезон 9 Серия 8
4 сентября 2022
Выпуск 222
Сезон 9 Серия 9
11 сентября 2022
Выпуск 223
Сезон 9 Серия 10
18 сентября 2022
Выпуск 224
Сезон 9 Серия 11
25 сентября 2022
Выпуск 225
Сезон 9 Серия 12
9 октября 2022
Выпуск 226
Сезон 9 Серия 13
23 октября 2022
Выпуск 227
Сезон 9 Серия 14
28 октября 2022
Выпуск 228
Сезон 9 Серия 15
18 ноября 2022
Выпуск 229
Сезон 9 Серия 16
25 ноября 2022
Выпуск 230
Сезон 9 Серия 17
2 декабря 2022
Выпуск 231
Сезон 9 Серия 18
9 декабря 2022
Выпуск 232
Сезон 9 Серия 19
23 декабря 2022
Выпуск 233
Сезон 9 Серия 20
30 декабря 2022
Выпуск 234. Новогодний выпуск
Сезон 9 Серия 21
31 декабря 2022
Выпуск 235
Сезон 9 Серия 22
13 января 2023
Выпуск 235
Сезон 9 Серия 23
20 января 2023
Выпуск 237. Дайджест
Сезон 9 Серия 24
17 июня 2022
Выпуск 238. Дайджест
Сезон 9 Серия 25
24 июня 2022
Выпуск 239. Дайджест
Сезон 9 Серия 26
2 октября 2022
Выпуск 226
Сезон 9 Серия 27
23 октября 2022
Выпуск 227
Сезон 9 Серия 28
28 октября 2022
Выпуск 240. Дайджест
Сезон 9 Серия 29
11 ноября 2022
Выпуск 228
Сезон 9 Серия 30
18 ноября 2022
Выпуск 229
Сезон 9 Серия 31
25 ноября 2022
Выпуск 230
Сезон 9 Серия 32
2 декабря 2022
Выпуск 231
Сезон 9 Серия 33
9 декабря 2022
Выпуск 241. Дайджест
Сезон 9 Серия 34
16 декабря 2022
Выпуск 232
Сезон 9 Серия 35
23 декабря 2022
Выпуск 233
Сезон 9 Серия 36
30 декабря 2022
Выпуск 234. Новогодний выпуск
Сезон 9 Серия 37
31 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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