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Однажды в России (2014), 5 сезон

Постер к 5-му сезону телешоу Однажды в России
Киноафиша Сериалы Однажды в России Сезоны Сезон 5

Однажды в России 16+
Название Сезон 5
Премьера сезона 28 февраля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 34
Продолжительность сезона 25 часов 30 минут
О чем 5-й сезон телешоу «Однажды в России»

В 5 сезоне шоу «Однажды в России» герои честно рассказывают о наших современных реалиях, и это всегда получается остро, реалистично и забавно. На две самые распространенные беды в нашей стране — дураки и дороги — приходится еще несколько сотен: артисты, спортсмены, политики… и так ещё уйма пунктов. Но герои проекта не любят обсуждать проблемы, они предпочитают высмеивать их. Мажор в лице Дениса Дорохова без зазрения совести нарушает все возможные правила дорожного движения и убежден, что ничего ему за это не будет. А Ольга Картункова и Александр Пташенчук представляют свой взгляд на проблему отцов и детей.

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Список серий телешоу Однажды в России График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Выпуск 107
Сезон 5 Серия 1
28 февраля 2018
Выпуск 108
Сезон 5 Серия 2
7 марта 2018
Выпуск 109
Сезон 5 Серия 3
14 марта 2018
Выпуск 110
Сезон 5 Серия 4
21 марта 2018
Выпуск 111. Дайджест
Сезон 5 Серия 5
11 апреля 2018
Выпуск 112
Сезон 5 Серия 6
4 апреля 2018
Выпуск 113
Сезон 5 Серия 7
18 апреля 2018
Выпуск 114
Сезон 5 Серия 8
25 апреля 2018
Выпуск 115
Сезон 5 Серия 9
16 мая 2018
Выпуск 116. Дайджест
Сезон 5 Серия 10
23 мая 2018
Выпуск 117
Сезон 5 Серия 11
22 августа 2018
Выпуск 118
Сезон 5 Серия 12
29 августа 2018
Выпуск 119
Сезон 5 Серия 13
5 сентября 2018
Выпуск 120
Сезон 5 Серия 14
12 сентября 2018
Выпуск 121
Сезон 5 Серия 15
19 сентября 2018
Выпуск 122. Дайджест
Сезон 5 Серия 16
26 сентября 2018
Выпуск 123
Сезон 5 Серия 17
3 октября 2018
Выпуск 124
Сезон 5 Серия 18
10 октября 2018
Выпуск 125
Сезон 5 Серия 19
17 октября 2018
Выпуск 126
Сезон 5 Серия 20
24 октября 2018
Выпуск 127. Дайджест
Сезон 5 Серия 21
31 октября 2018
Выпуск 128
Сезон 5 Серия 22
7 ноября 2018
Выпуск 129
Сезон 5 Серия 23
14 ноября 2018
Выпуск 130
Сезон 5 Серия 24
21 ноября 2018
Выпуск 131. Дайджест
Сезон 5 Серия 25
28 ноября 2018
Выпуск 132
Сезон 5 Серия 26
5 декабря 2018
Выпуск 133
Сезон 5 Серия 27
19 декабря 2018
Выпуск 134. Новогодний
Сезон 5 Серия 28
31 декабря 2018
Выпуск 135
Сезон 5 Серия 29
30 января 2019
Выпуск 136
Сезон 5 Серия 30
6 февраля 2019
Выпуск 137
Сезон 5 Серия 31
13 февраля 2019
Выпуск 138
Сезон 5 Серия 32
20 февраля 2019
Выпуск 139. Дайджест
Сезон 5 Серия 33
27 февраля 2019
Выпуск 140. Дайджест
Сезон 5 Серия 34
20 марта 2019
График выхода всех сериалов
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