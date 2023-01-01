Максим Киселев родился 29 января 1981 года в Смоленске, Россия. Максим начал свой творческий путь в КВН. Он стал капитаном команды «Триод и Диод» из Смоленска, которая неоднократно выступала на телевизионных шоу. В 2012 году команда вышла в финал КВН.

Помимо выступлений в КВН, Максим занимался актерской деятельностью. Он снимался в телесериалах, таких как «Истории большой страны», «ВСЛУХ!» и «Ералаш в кино!».