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Максим Киселев
Максим Киселев
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Максим Киселев

Дата рождения
29 января 1981
Возраст
42 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Место рождения
Смоленск, СССР

Биография Максим Киселев

Максим Киселев родился 29 января 1981 года в Смоленске, Россия. Максим начал свой творческий путь в КВН. Он стал капитаном команды «Триод и Диод» из Смоленска, которая неоднократно выступала на телевизионных шоу. В 2012 году команда вышла в финал КВН.

 

Помимо выступлений в КВН, Максим занимался актерской деятельностью. Он снимался в телесериалах, таких как «Истории большой страны», «ВСЛУХ!» и «Ералаш в кино!».

Популярные фильмы

Пока не выпал снег
Пока не выпал снег (1984)
7.1
Однажды в России
Однажды в России (2014)
0
Истории большой страны
Истории большой страны (2023)
0

Фильмография Максим Киселев

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 1 Сериалы 2 Актер 3
Истории большой страны
Истории большой страны
телешоу, комедия 2023, Россия
Однажды в России
Однажды в России
телешоу 2014, Россия
Пока не выпал снег 7.1
Пока не выпал снег
мелодрама 1984, СССР
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