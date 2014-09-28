Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Однажды в России (2014), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Однажды в России
Киноафиша Сериалы Однажды в России Сезоны Сезон 1

Однажды в России 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 сентября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 18
Продолжительность сезона 13 часов 30 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Однажды в России»

В 1 сезоне шоу «Однажды в России» Ирина Чеснокова, Игорь Ласточкин и Максим Киселев стали героями сценки, которая развернулась в музее в новогоднюю ночь. Сторож должен был провести главную ночь в году наедине с произведениями искусства. Но неожиданно у него появилась и вполне живая компания. События следующего скетча разворачиваются в кабинете психолога, к которому с надеждой на помощь приходит мужчина, недавно вернувшийся из отпуска в Таиланде. В сценке задействован известный комик Вадим Галыгин. Еще одна миниатюра переносит зрителей в нелегальное игорное заведение, куда пришли чиновники, чтобы отвлечься от тяжелой службы...

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 1 голос
4.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий телешоу Однажды в России График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Выпуск 001
Сезон 1 Серия 1
28 сентября 2014
Выпуск 002
Сезон 1 Серия 2
5 октября 2014
Выпуск 003
Сезон 1 Серия 3
12 октября 2014
Выпуск 004
Сезон 1 Серия 4
19 октября 2014
Выпуск 005
Сезон 1 Серия 5
26 октября 2014
Выпуск 006
Сезон 1 Серия 6
2 ноября 2014
Выпуск 007
Сезон 1 Серия 7
9 ноября 2014
Выпуск 008
Сезон 1 Серия 8
16 ноября 2014
Выпуск 009
Сезон 1 Серия 9
23 ноября 2014
Выпуск 010
Сезон 1 Серия 10
30 ноября 2014
Выпуск 011
Сезон 1 Серия 11
7 декабря 2014
Выпуск 012
Сезон 1 Серия 12
14 декабря 2014
Выпуск 013
Сезон 1 Серия 13
21 декабря 2014
Выпуск 014
Сезон 1 Серия 14
28 декабря 2014
Выпуск 015. Новогодний
Сезон 1 Серия 15
30 декабря 2014
Выпуск 016. Дайджест
Сезон 1 Серия 16
18 января 2015
Выпуск 017. Дайджест
Сезон 1 Серия 17
25 января 2015
Выпуск 018. Дайджест
Сезон 1 Серия 18
1 февраля 2015
График выхода всех сериалов
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше