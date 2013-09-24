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Киноафиша Сериалы Чикаго в огне Сезоны Сезон 2 Серия 5

Чикаго в огне 2012 5 серия 2 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Чикаго в огне»
Проблемный дом
Сезон 2 / Серия 1 24 сентября 2013
Докажи это
Сезон 2 / Серия 2 1 октября 2013
Обороноспособность 1
Сезон 2 / Серия 3 8 октября 2013
Сорванный звонок
Сезон 2 / Серия 4 15 октября 2013
Сильный ход
Сезон 2 / Серия 5 22 октября 2013
Рискованная попытка
Сезон 2 / Серия 6 12 ноября 2013
Никаких сожалений
Сезон 2 / Серия 7 19 ноября 2013
Рифмуется с криком
Сезон 2 / Серия 8 26 ноября 2013
Ты сделаешь ему больно
Сезон 2 / Серия 9 3 декабря 2013
Не так
Сезон 2 / Серия 10 10 декабря 2013
Это суют мне в лицо
Сезон 2 / Серия 11 7 января 2014
Поднять шумиху
Сезон 2 / Серия 12 14 января 2014
Сегодня ночью
Сезон 2 / Серия 13 21 января 2014
Девственная кожа
Сезон 2 / Серия 14 25 февраля 2014
Держи язык за зубами
Сезон 2 / Серия 15 4 марта 2014
Ракета запущена
Сезон 2 / Серия 16 11 марта 2014
Когда все идет наперекосяк
Сезон 2 / Серия 17 18 марта 2014
До тех пор, пока ваши ноги не оторвутся от земли
Сезон 2 / Серия 18 8 апреля 2014
Тяжелый вес
Сезон 2 / Серия 19 15 апреля 2014
Мрачный день
Сезон 2 / Серия 20 29 апреля 2014
Еще один выстрел
Сезон 2 / Серия 21 6 мая 2014
Реальность никогда не ждет
Сезон 2 / Серия 22 13 мая 2014
О чем серия

Во 2 сезоне 5 серии сериала «Чикаго в огне» будущей карьере Бодена угрожает опасность. МакЛеод напоминает ему о прошлых проступках, вынуждая раньше срока подать в отставку. Боден пытается определиться с дальнейшим планом своих действий.

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