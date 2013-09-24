Во 2 сезоне 5 серии сериала «Чикаго в огне» будущей карьере Бодена угрожает опасность. МакЛеод напоминает ему о прошлых проступках, вынуждая раньше срока подать в отставку. Боден пытается определиться с дальнейшим планом своих действий.
Собираю в лесу шишки и засыпаю их солью: не для поделок и не для декора — применение оказалось куда интереснее
Грибники призывают не наступать на такие бревна в лесу: шаг — и придется звонить в МЧС и скорую
«Чудес не бывает»: от листьев ореха есть польза на даче лишь в 2 случаях – все остальные «лайфхаки» убьют ваш огород
3 свежих российских сериала про врачей затянут не хуже «Интернов»: №1 зовут самым интересным
На любви к «Кавказской пленнице» и «Иронии судьбы» этот тест не пройти: вспомните 5 фильмов СССР про август по кадру
«На одном дыхании»: 8 700 000 зрителей смотрят этот сериал от Netflix прямо сейчас — стал самым популярным меньше чем за 2 недели
Всего 4–7 серий: 5 шикарных мини-сериалов Netflix, которые можно посмотреть за один день, а то и меньше
До школы осталось 10 дней: 5 фильмов, которые помогут красиво проводить последние вечера лета с детьми
27 лет смотрим «Матрицу», а ответа все нет: 3 загадки фильма, которые до сих пор обсуждают фанаты
«Поднятию уровня» осталось 2 года жизни: главный конкурент Джин-Ву доберется до экранов в 2028-м, и дальше «пиши пропало»
Фанаты «Йеллоустона», сегодня можно плакать: спустя 5 лет после анонса сериал про ранчо «6666» отменили — причина достойная
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail