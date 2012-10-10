В 1 сезоне 15 серии сериала «Чикаго в огне» Доусон стремится оказать помощь своему брату Антонио. Тот занимается расследованием, связанным с наркобизнесом. Кейси и его мать продолжают воевать с новой родственницей. Северайд оказывает услугу Уэйли.
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