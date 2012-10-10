В 1 сезоне 8 серии сериала «Чикаго в огне» Питер Миллс видит тело девочки, которую переехал поезд. Это зрелище ужасает его. Он не может справиться с эмоциональным потрясением. Питер всерьез задумывается о том, не ошибся ли он в выборе специальности.
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