Турецкий драматический сериал «Три сестры» снят по мотивам одноименного произведения Иджлаль Айдын, которая исполняет в проекте одну из центральных ролей. В центре событий оказываются сестры – Тюркан, Денюш и Дерья. Когда-то они с отцом по имени Садык Бей и матерью Несрин-ханым жили в большом доме с видом на море. Беззаботное детство не дало им возможности подготовиться к тяготам взрослой жизни, где имеет место быть коварство, жестокость и предательство. Героиням придется пройти непростой путь, полный лишений и испытаний.