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Киноафиша Сериалы Три сестры
Три сестры (2022 - …) Üç Kız Kardeş
Год выпуска 2022
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Kanal D
Продолжительность 32 часа 0 минут
О чем сериал

Турецкий драматический сериал «Три сестры» снят по мотивам одноименного произведения Иджлаль Айдын, которая исполняет в проекте одну из центральных ролей. В центре событий оказываются сестры – Тюркан, Денюш и Дерья. Когда-то они с отцом по имени Садык Бей и матерью Несрин-ханым жили в большом доме с видом на море. Беззаботное детство не дало им возможности подготовиться к тяготам взрослой жизни, где имеет место быть коварство, жестокость и предательство. Героиням придется пройти непростой путь, полный лишений и испытаний.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Бениан Дёнмез
Озгю Кая
Реха Озджан
Альмила Ада
Веда Юртсевер Ипек
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Три сестры - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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