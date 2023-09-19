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Три сестры 2022 - 2024, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Три сестры
Киноафиша Сериалы Три сестры Сезоны Сезон 3

Üç Kız Kardeş
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 19 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 31
Продолжительность сезона 62 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Три сестры»

В 3-м сезоне сериала «Три сестры» продолжается история трех сестер, которые сталкиваются со множеством препятствий в жизни. После свадьбы Тюркана над семьей начинают нависать темные тучи. С тех пор их жизнь кардинальным образом меняется. Напомним, Донюш, Тюркан и Дерья росли в обстановке, о которой многие лишь мечтали, в прекрасном доме на берегу моря, окруженные располагающей атмосферой живописного городка. Родители окружили их вниманием и заботой. Однако к взрослой жизни девушки оказались абсолютно не готовы. Каждая из них столкнулась с лишениями, подлостью и предательством.

 

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
4.4 IMDb
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Список серий сериала Три сестры График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 54. Bölüm
Сезон 3 Серия 1
19 сентября 2023
Серия 2 55. Bölüm
Сезон 3 Серия 2
26 сентября 2023
Серия 3 56. Bölüm
Сезон 3 Серия 3
3 октября 2023
Серия 4 57. Bölüm
Сезон 3 Серия 4
10 октября 2023
Серия 5 58. Bölüm
Сезон 3 Серия 5
17 октября 2023
Серия 6 59. Bölüm
Сезон 3 Серия 6
24 октября 2023
Серия 7 60. Bölüm
Сезон 3 Серия 7
31 октября 2023
Серия 8 61. Bölüm
Сезон 3 Серия 8
7 ноября 2023
Серия 9 62. Bölüm
Сезон 3 Серия 9
14 ноября 2023
Серия 10 63. Bölüm
Сезон 3 Серия 10
21 ноября 2023
Серия 11 64. Bölüm
Сезон 3 Серия 11
28 ноября 2023
Серия 12 65. Bölüm
Сезон 3 Серия 12
5 декабря 2023
Серия 13 66. Bölüm
Сезон 3 Серия 13
12 декабря 2023
Серия 14 67. Bölüm
Сезон 3 Серия 14
19 декабря 2023
Серия 15 68. Bölüm
Сезон 3 Серия 15
26 декабря 2023
Серия 16 69. Bölüm
Сезон 3 Серия 16
9 января 2024
Серия 17 70. Bölüm
Сезон 3 Серия 17
16 января 2024
Серия 18 71. Bölüm
Сезон 3 Серия 18
23 января 2024
Серия 19 72. Bölüm
Сезон 3 Серия 19
30 января 2024
Серия 20 73. Bölüm
Сезон 3 Серия 20
6 февраля 2024
Серия 21 74. Bölüm
Сезон 3 Серия 21
17 февраля 2024
Серия 22 75. Bölüm
Сезон 3 Серия 22
24 февраля 2024
Серия 23 76. Bölüm
Сезон 3 Серия 23
2 марта 2024
Серия 24 77. Bölüm
Сезон 3 Серия 24
9 марта 2024
Серия 25 78. Bölüm
Сезон 3 Серия 25
16 марта 2024
Серия 26 79. Bölüm
Сезон 3 Серия 26
23 марта 2024
Серия 27 80. Bölüm
Сезон 3 Серия 27
30 марта 2024
Серия 28 81. Bölüm
Сезон 3 Серия 28
6 апреля 2024
Серия 29 82. Bölüm
Сезон 3 Серия 29
20 апреля 2024
Серия 30 83. Bölüm
Сезон 3 Серия 30
27 апреля 2024
Серия 31 84. Bölüm
Сезон 3 Серия 31
4 мая 2024
График выхода всех сериалов
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