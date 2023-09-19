В 3-м сезоне сериала «Три сестры» продолжается история трех сестер, которые сталкиваются со множеством препятствий в жизни. После свадьбы Тюркана над семьей начинают нависать темные тучи. С тех пор их жизнь кардинальным образом меняется. Напомним, Донюш, Тюркан и Дерья росли в обстановке, о которой многие лишь мечтали, в прекрасном доме на берегу моря, окруженные располагающей атмосферой живописного городка. Родители окружили их вниманием и заботой. Однако к взрослой жизни девушки оказались абсолютно не готовы. Каждая из них столкнулась с лишениями, подлостью и предательством.