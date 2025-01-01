Постеры сериала «Три сестры»

Целых 7 сезонов скрывался в тени: кто же был Архитектором в российском сериале «Невский»

Угрозы Ишил отправлял вовсе не Мустафа: имя шантажиста раскрыли в 107 серии «Клювенного щербета»

Перезапуск «Гарри Поттера» разочарует, если сценаристы проигнорируют эту фразу: о ней знают те, кто читал книги

Союзники или враги? Что стало с семьей Кито в «Дандадан» — они пережили огонь и воду, но это еще не конец

Дома, машины и песок: лишь знатоки советских комедий пройдут тест без ошибок — угадайте 5 кинолент по первому кадру

А начиналось так красиво: 5 великих франшиз, которые рассыпались после третьего фильма — но могли жить вечно

Новый сезон «Игры престолов» напрашивается сам собой: и виной всему Санса — ее ветка повергнет Вестерос в хаос

На трех сезонах не остановятся: провальные «Кольца власти» будут с нами годами — у создателей не остается выбора

Каждая серия — новая история: этот детектив с оценкой 8.2 в эфире уже 25+ лет — фанатам «Шерлока» стоит взять на заметку

«У вас мозги закипят и вытекут»: Татум не мог и представить, какое безумие подготовили братья Руссо в «Мстители: Судный день»