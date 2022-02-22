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Три сестры 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Три сестры
Киноафиша Сериалы Три сестры Сезоны Сезон 1

Üç Kız Kardeş
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 32 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Три сестры»

В 1 сезоне сериала «Три сестры» в центре событий оказываются сестры Тюркан, Денюш и Дерья. Их воспитывали отец Садык Бей и мать Несрин ханым. Девочки провели детством в огромном доме, из окон которого открывался живописный вид на морской берег. Они росли в любви и заботе и даже представить не могли, что в мире существуют ложь и жестокость, а самые близкие люди порой могут скрывать в своей душе чудовищные тайны. Героиням понадобится время, чтобы научиться принимать непростые решения. На улицах Айвалык зародилась необыкновенная история об одной семье, на долю которой выпало немало испытаний.

Рейтинг сериала

0.0
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4.4 IMDb
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Список серий сериала Три сестры График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 февраля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
1 марта 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
8 марта 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
15 марта 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
22 марта 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
29 марта 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
5 апреля 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
12 апреля 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
19 апреля 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
26 апреля 2022
Серия 11 11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
10 мая 2022
Серия 12 12. Bölüm
Сезон 1 Серия 12
17 мая 2022
Серия 13 13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
24 мая 2022
Серия 14 14. Bölüm
Сезон 1 Серия 14
31 мая 2022
Серия 15 15. Bölüm
Сезон 1 Серия 15
7 июня 2022
Серия 16 16. Bölüm
Сезон 1 Серия 16
14 июня 2022
График выхода всех сериалов
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