В 1 сезоне сериала «Три сестры» в центре событий оказываются сестры Тюркан, Денюш и Дерья. Их воспитывали отец Садык Бей и мать Несрин ханым. Девочки провели детством в огромном доме, из окон которого открывался живописный вид на морской берег. Они росли в любви и заботе и даже представить не могли, что в мире существуют ложь и жестокость, а самые близкие люди порой могут скрывать в своей душе чудовищные тайны. Героиням понадобится время, чтобы научиться принимать непростые решения. На улицах Айвалык зародилась необыкновенная история об одной семье, на долю которой выпало немало испытаний.