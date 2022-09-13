Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Три сестры 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Три сестры
Киноафиша Сериалы Три сестры Сезоны Сезон 2

Üç Kız Kardeş
Название Сезон 2
Премьера сезона 13 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 37
Продолжительность сезона 74 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Три сестры»

Во 2 сезоне сериала «Три сестры» Тюркан Календер пытается оставить в прошлом свои непростые отношения с Сомером. Но семья Корман не собирается оставлять девушку в покое. Ей вновь придется пережить сближение с мужчиной, который смог так сильно затронуть ее сердце… а также вспомнить, почему она с ним рассталась. Сестры Дюнеш и Дерья всячески поддерживают ее, однако у них хватает и своих проблем. Ни одна из них еще не нашла свою судьбу. А помимо личной жизни девушкам приходится заботиться о родителях. Садык Бею угрожает неожиданная серьезная опасность, и дочери ищут способ оградить отца от печальной участи.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
4.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Три сестры График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 17. Bölüm
Сезон 2 Серия 1
13 сентября 2022
Серия 2 18. Bölüm
Сезон 2 Серия 2
20 сентября 2022
Серия 3 19. Bölüm
Сезон 2 Серия 3
27 сентября 2022
Серия 4 20. Bölüm
Сезон 2 Серия 4
4 октября 2022
Серия 5 21. Bölüm
Сезон 2 Серия 5
11 октября 2022
Серия 6 22. Bölüm
Сезон 2 Серия 6
18 октября 2022
Серия 7 23. Bölüm
Сезон 2 Серия 7
25 октября 2022
Серия 8 24. Bölüm
Сезон 2 Серия 8
1 ноября 2022
Серия 9 25. Bölüm
Сезон 2 Серия 9
8 ноября 2022
Серия 10 26. Bölüm
Сезон 2 Серия 10
15 ноября 2022
Серия 11 27. Bölüm
Сезон 2 Серия 11
22 ноября 2022
Серия 12 28. Bölüm
Сезон 2 Серия 12
29 ноября 2022
Серия 13 29. Bölüm
Сезон 2 Серия 13
6 декабря 2022
Серия 14 30. Bölüm
Сезон 2 Серия 14
13 декабря 2022
Серия 15 31. Bölüm
Сезон 2 Серия 15
20 декабря 2022
Серия 16 32. Bölüm
Сезон 2 Серия 16
27 декабря 2022
Серия 17 33. Bölüm
Сезон 2 Серия 17
3 января 2023
Серия 18 34. Bölüm
Сезон 2 Серия 18
10 января 2023
Серия 19 35. Bölüm
Сезон 2 Серия 19
17 января 2023
Серия 20 36. Bölüm
Сезон 2 Серия 20
24 января 2023
Серия 21 37. Bölüm
Сезон 2 Серия 21
31 января 2023
Серия 22 38. Bölüm
Сезон 2 Серия 22
21 февраля 2023
Серия 23 39. Bölüm
Сезон 2 Серия 23
28 февраля 2023
Серия 24 40. Bölüm
Сезон 2 Серия 24
7 марта 2023
Серия 25 41. Bölüm
Сезон 2 Серия 25
14 марта 2023
Серия 26 42. Bölüm
Сезон 2 Серия 26
21 марта 2023
Серия 27 43. Bölüm
Сезон 2 Серия 27
28 марта 2023
Серия 28 44. Bölüm
Сезон 2 Серия 28
4 апреля 2023
Серия 29 45. Bölüm
Сезон 2 Серия 29
11 апреля 2023
Серия 30 46. Bölüm
Сезон 2 Серия 30
18 апреля 2023
Серия 31 47. Bölüm
Сезон 2 Серия 31
25 апреля 2023
Серия 32 48. Bölüm
Сезон 2 Серия 32
2 мая 2023
Серия 33 49. Bölüm
Сезон 2 Серия 33
9 мая 2023
Серия 34 50. Bölüm
Сезон 2 Серия 34
23 мая 2023
Серия 35 51. Bölüm
Сезон 2 Серия 35
30 мая 2023
Серия 36 52. Bölüm
Сезон 2 Серия 36
6 июня 2023
Серия 37 53. Bölüm
Сезон 2 Серия 37
13 июня 2023
График выхода всех сериалов
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше