Во 2 сезоне сериала «Три сестры» Тюркан Календер пытается оставить в прошлом свои непростые отношения с Сомером. Но семья Корман не собирается оставлять девушку в покое. Ей вновь придется пережить сближение с мужчиной, который смог так сильно затронуть ее сердце… а также вспомнить, почему она с ним рассталась. Сестры Дюнеш и Дерья всячески поддерживают ее, однако у них хватает и своих проблем. Ни одна из них еще не нашла свою судьбу. А помимо личной жизни девушкам приходится заботиться о родителях. Садык Бею угрожает неожиданная серьезная опасность, и дочери ищут способ оградить отца от печальной участи.