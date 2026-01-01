Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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Медленные лошади
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Награды и номинации «Медленные лошади»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2026
Лучший актёр в драматическом телесериале
Номинант
Лучшая драма
Номинант
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Номинант
Лучший актёр в драматическом телесериале
Номинант
Best Television Series, Drama
Номинант
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Номинант
Лучшая драма
Номинант
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Editing, Fiction
Победитель
Sound, Fiction
Победитель
Editing, Fiction
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Original Music, Fiction
Номинант
BAFTA 2024
Editing, Fiction
Победитель
Sound, Fiction
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Make Up & Hair Design
Номинант
Editing, Fiction
Номинант
Drama Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Original Music, Fiction
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Sound, Fiction
Номинант
Editing, Fiction
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2026
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
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