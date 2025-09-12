Меню
Медленные лошади
Вся информация о сериале
Небесная канцелярия и не только: 7 сериалов о необыкновенных учреждениях
Разное фэнтези, супергероика, шпионская сага и детектив.
Написать
12 сентября 2025 15:03
Гари Олдман ведет свою команду под перекрестный огонь в трейлере четвертого сезона «Медленных лошадей»
Шоу уже официально продлено на пятый сезон.
Написать
15 августа 2024 10:36
«Сегун», «Медведь», Fallout: объявлены номинанты на «Эмми» 2024
В числе фаворитов также «Убийства в одном здании», «Настоящий детектив» и «Корона».
Написать
18 июля 2024 16:13
Шпион Гари Олдман выслеживает ненадежных агентов в трейлере третьего сезона «Медленных лошадей»
Сериал уже официально продлен на четвертый сезон.
Написать
8 ноября 2023 11:01
Что смотреть на майских праздниках: «Все страхи Бо», продолжение сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Подземелья и драконы»
Главные онлайн-премьеры, которые можно посмотреть в период майских праздников, и несколько любопытных кинотеатральных релизов.
Написать
3 мая 2023 15:00
От «Черной птицы» до «Уэнсдэй»: 11 сериалов 2022 года, которые хочется номинировать на «Оскар»
Рассказываем, в какие номинации «Оскара» могли бы попасть наши любимые сериалы прошедшего года.
Написать
9 марта 2023 12:00
Что смотреть на выходных: фэнтези «Уиллоу», шпионский триллер и сразу две Тильды Суинтон
На этой неделе стриминги предлагают раскрыть убийство агента британской разведки, спеть о любви с Джессикой Честейн, отправиться в путешествие по сказочному миру и побродить по загадочной гостинице с Тильдой Суинтон.
Написать
2 декабря 2022 15:00
Что смотреть в декабре: «Эмили в Париже», домашние вампиры и сиквел «Достать ножи»
Уилл Смит освобождается от рабства, Адам Драйвер уезжает от токсичного облака, Джеймс МакЭвой готовится к эпичной битве, а Харрисон Форд собирается защищать семью.
Написать
1 декабря 2022 14:00
Гари Олдман готов завершить актерскую карьеру по окончании сериала «Медленные лошади»
Артист не хочет большой активности в пожилом возрасте.
Написать
21 ноября 2022 11:36
Гари Олдман и его команда берутся за новое дело в трейлере второго сезона «Медленных лошадей»
В свежих сериях шпионы-неудачники попытаются предотвратить масштабную бойню.
Написать
19 октября 2022 17:23
Не только «Дом Дракона»: где еще снималась Оливия Кук
Подборка лучших проектов звезды.
Написать
25 августа 2022 13:40
Сериалы «Наш флаг означает смерть» и «Медленные лошади» продлены на новые сезоны
Пиратские и шпионские приключения продолжаются.
Написать
2 июня 2022 14:21
10 новых сериалов апреля: антология про первых леди и создание «Крёстного отца»
Апрель — время, когда большая часть сериалов выходит из затяжного хиатуса и популярные стриминговые платформы презентуют новые проекты.
Написать
30 марта 2022 13:08
Гари Олдман руководит командой шпионов-неудачников в трейлере сериала «Медленные лошади»
Шоу основано на одноименном бестселлере Мика Херрона.
Написать
3 марта 2022 11:50
