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Саундтреки сериала «Медленные лошади»

Музыка из сериала «Медленные лошади» Вся информация о сериале
Slow Horses: Season 2 (Apple TV+ Original Series Soundtrack)
Slow Horses: Season 2 (Apple TV+ Original Series Soundtrack) 26 композиций. Daniel Pemberton, Toydrum
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Follow Daniel Pemberton, Toydrum / Daniel Pemberton, Toydrum, Pablo Spencer Clements, James Hosmer Griffith 5:40
2 Cicada Daniel Pemberton, Toydrum / Daniel Pemberton, Toydrum, James Hosmer Griffith, Pablo Spencer Clements 3:14
3 Where Is Everyone? Daniel Pemberton, Toydrum / Daniel Pemberton, Toydrum, James Hosmer Griffith, Pablo Spencer Clements 1:07
4 Slider Daniel Pemberton, Toydrum / Daniel Pemberton, Toydrum, Pablo Spencer Clements, James Hosmer Griffith 2:15
5 Popov Daniel Pemberton, Toydrum / Daniel Pemberton, Toydrum, Pablo Spencer Clements, James Hosmer Griffith 2:19
6 FSB Fictions Daniel Pemberton, Toydrum / Daniel Pemberton, Toydrum, Pablo Spencer Clements, James Hosmer Griffith 0:45
7 Nevsky Daniel Pemberton, Toydrum / Daniel Pemberton, Toydrum, Pablo Spencer Clements, James Hosmer Griffith 1:28
8 Sleeper Agents Daniel Pemberton, Toydrum / Daniel Pemberton, Toydrum, Pablo Spencer Clements, James Hosmer Griffith 1:26
9 Chernitsky Daniel Pemberton, Toydrum / Daniel Pemberton, Toydrum, Pablo Spencer Clements, James Hosmer Griffith 3:07
10 Louisa Briefs Pashkin Daniel Pemberton, Toydrum / Daniel Pemberton, Toydrum, Pablo Spencer Clements, James Hosmer Griffith 2:31
11 Two Wheels Follow Four Daniel Pemberton, Toydrum / Daniel Pemberton, Toydrum, Pablo Spencer Clements, James Hosmer Griffith 2:17
12 Lack Of Evidence Daniel Pemberton, Toydrum / Daniel Pemberton, Toydrum, Pablo Spencer Clements, James Hosmer Griffith 1:50
13 River Investigates Daniel Pemberton, Toydrum / Daniel Pemberton, Toydrum, James Hosmer Griffith, Pablo Spencer Clements 3:08
14 Upshott Undercover Daniel Pemberton, Toydrum / Daniel Pemberton, Toydrum, James Hosmer Griffith, Pablo Spencer Clements 2:20
15 Into The Glasshouse Daniel Pemberton, Toydrum / Daniel Pemberton, Toydrum, Pablo Spencer Clements, James Hosmer Griffith 3:08
16 Walker Walking Daniel Pemberton, Toydrum / Daniel Pemberton, Toydrum, James Hosmer Griffith, Pablo Spencer Clements 2:29
17 Ticks Not Sweeps Daniel Pemberton, Toydrum / Daniel Pemberton, Toydrum, Pablo Spencer Clements, James Hosmer Griffith 1:23
18 Torture And Radiation Daniel Pemberton, Toydrum / Daniel Pemberton, Toydrum, James Hosmer Griffith, Pablo Spencer Clements 3:03
19 Katinsky Daniel Pemberton, Toydrum / Daniel Pemberton, Toydrum, James Hosmer Griffith, Pablo Spencer Clements 2:14
20 Trains, Planes And Motorcycles Daniel Pemberton, Toydrum / Daniel Pemberton, Toydrum, Pablo Spencer Clements, James Hosmer Griffith 3:17
21 Dead Lion Daniel Pemberton, Toydrum / Daniel Pemberton, Toydrum, James Hosmer Griffith, Pablo Spencer Clements 2:11
22 Sacrifice The Queen Daniel Pemberton, Toydrum / Daniel Pemberton, Toydrum, Pablo Spencer Clements, James Hosmer Griffith 2:20
23 Datalock Breach Daniel Pemberton, Toydrum / Daniel Pemberton, Toydrum, James Hosmer Griffith, Pablo Spencer Clements 3:02
24 Pashkin Daniel Pemberton, Toydrum / Daniel Pemberton, Toydrum, Pablo Spencer Clements, James Hosmer Griffith 1:26
25 Exit The Glasshouse Daniel Pemberton, Toydrum / Daniel Pemberton, Toydrum, Pablo Spencer Clements, James Hosmer Griffith 2:35
26 St Leonards To Slough House Daniel Pemberton, Toydrum / Daniel Pemberton, Toydrum, James Hosmer Griffith, Pablo Spencer Clements 1:40
Доступен список песен из сериала «Медленные лошади» (2022) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из сериала «Медленные лошади» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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