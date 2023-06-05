Меню
Винчестеры
Сериал «Винчестеры» окончательно закрыт, несмотря на старания Дженсена Эклса
Ни один из крупных стриминговых сервисов не согласился взять сериал под свое крыло.
Написать
5 июня 2023 14:42
Канал The CW закрыл сериалы «Винчестеры», «Уокер: Независимость» и «Кунг-фу»
Создатели отмененных шоу заявили, что будут бороться за жизнь своих проектов.
Написать
13 мая 2023 12:48
Все еще разбивают сердца: как сейчас выглядят краши из сериалов нулевых
Герои из популярных шоу 2000-х, по которым все сходили с ума.
Написать
17 апреля 2023 12:00
Новое руководство The CW не будет продлевать сериалы «Винчестеры» и «Уокер: Независимость»
Отмена шоу стала очередным витком новой стратегии компании по сокращению расходов.
Написать
2 ноября 2022 13:26
Что посмотреть на выходных: «Шантарам», приквел «Сверхъестественного» и триллер о сталкинге
На этой неделе стриминги предлагают начать новую жизнь в Индии, обсудить подростковые проблемы, сразиться с Майклом Майерсом и отбить Ромео у Джульетты.
Написать
14 октября 2022 15:00
Том Уэллинг пополнил актерский состав сериала «Винчестеры»
Исполнитель роли Супермена сыграет дедушку Сэма и Дина Винчестеров.
Написать
10 октября 2022 13:28
Тест по сериалу «Сверхъестественное»: кто это сказал – Сэм или Дин?
Экзамен для поклонников накануне выхода сериала «Винчестеры».
Написать
5 октября 2022 12:00
9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана
Сезон Хеллоуина с призраками, вампирами и ходячими мертвецами объявляется открытым.
Написать
1 октября 2022 17:00
Вышел новый трейлер сериала «Винчестеры»
В ролике играет знаменитая песня и появляется Дженсен Эклс.
Написать
27 сентября 2022 14:50
Сверхъестественные узы: появился очередной трейлер сериала «Винчестеры»
В новом ролике показали, как родители Сэма и Дина противостоят различным демонам.
Написать
31 августа 2022 13:09
Дженсен Эклс появился в новом трейлере сериала «Винчестеры»
В предстоящем шоу расскажут о родителях главных героев, а Дин будет одним из рассказчиков.
Написать
29 августа 2022 12:19
Стало известно, когда в эфире стартуют приквелы «Сверхъестественного» и «Уокера»
Премьеры намечены на октябрь.
Написать
6 июля 2022 13:01
Дженсен Эклс рассказывает о встрече родителей Дина и Сэма в первом трейлере сериала «Винчестеры»
Это начало семейного бизнеса.
Написать
20 мая 2022 11:51
