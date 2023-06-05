Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Винчестеры Новости

Новости о сериале «Винчестеры»

Новости о сериале «Винчестеры» Вся информация о сериале
Сериал «Винчестеры» окончательно закрыт, несмотря на старания Дженсена Эклса
Сериал «Винчестеры» окончательно закрыт, несмотря на старания Дженсена Эклса Ни один из крупных стриминговых сервисов не согласился взять сериал под свое крыло.
Написать
5 июня 2023 14:42
Канал The CW закрыл сериалы «Винчестеры», «Уокер: Независимость» и «Кунг-фу»
Канал The CW закрыл сериалы «Винчестеры», «Уокер: Независимость» и «Кунг-фу» Создатели отмененных шоу заявили, что будут бороться за жизнь своих проектов.
Написать
13 мая 2023 12:48
Все еще разбивают сердца: как сейчас выглядят краши из сериалов нулевых
Все еще разбивают сердца: как сейчас выглядят краши из сериалов нулевых Герои из популярных шоу 2000-х, по которым все сходили с ума.
Написать
17 апреля 2023 12:00
Новое руководство The CW не будет продлевать сериалы «Винчестеры» и «Уокер: Независимость»
Новое руководство The CW не будет продлевать сериалы «Винчестеры» и «Уокер: Независимость» Отмена шоу стала очередным витком новой стратегии компании по сокращению расходов.
Написать
2 ноября 2022 13:26
Что посмотреть на выходных: «Шантарам», приквел «Сверхъестественного» и триллер о сталкинге
Что посмотреть на выходных: «Шантарам», приквел «Сверхъестественного» и триллер о сталкинге На этой неделе стриминги предлагают начать новую жизнь в Индии, обсудить подростковые проблемы, сразиться с Майклом Майерсом и отбить Ромео у Джульетты.  
Написать
14 октября 2022 15:00
Том Уэллинг пополнил актерский состав сериала «Винчестеры»
Том Уэллинг пополнил актерский состав сериала «Винчестеры» Исполнитель роли Супермена сыграет дедушку Сэма и Дина Винчестеров.
Написать
10 октября 2022 13:28
Тест по сериалу «Сверхъестественное»: кто это сказал – Сэм или Дин?
Тест по сериалу «Сверхъестественное»: кто это сказал – Сэм или Дин? Экзамен для поклонников накануне выхода сериала «Винчестеры».
Написать
5 октября 2022 12:00
9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана
9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана Сезон Хеллоуина с призраками, вампирами и ходячими мертвецами объявляется открытым.
Написать
1 октября 2022 17:00
Вышел новый трейлер сериала «Винчестеры»
Вышел новый трейлер сериала «Винчестеры» В ролике играет знаменитая песня и появляется Дженсен Эклс.
Написать
27 сентября 2022 14:50
Сверхъестественные узы: появился очередной трейлер сериала «Винчестеры»
Сверхъестественные узы: появился очередной трейлер сериала «Винчестеры» В новом ролике показали, как родители Сэма и Дина противостоят различным демонам.
Написать
31 августа 2022 13:09
Дженсен Эклс появился в новом трейлере сериала «Винчестеры»
Дженсен Эклс появился в новом трейлере сериала «Винчестеры» В предстоящем шоу расскажут о родителях главных героев, а Дин будет одним из рассказчиков.
Написать
29 августа 2022 12:19
Стало известно, когда в эфире стартуют приквелы «Сверхъестественного» и «Уокера»
Стало известно, когда в эфире стартуют приквелы «Сверхъестественного» и «Уокера» Премьеры намечены на октябрь.
Написать
6 июля 2022 13:01
Дженсен Эклс рассказывает о встрече родителей Дина и Сэма в первом трейлере сериала «Винчестеры»
Дженсен Эклс рассказывает о встрече родителей Дина и Сэма в первом трейлере сериала «Винчестеры» Это начало семейного бизнеса.
Написать
20 мая 2022 11:51
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия?
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше