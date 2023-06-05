Сериал «Винчестеры» окончательно закрыт, несмотря на старания Дженсена Эклса

Ни один из крупных стриминговых сервисов не согласился взять сериал под свое крыло.

Как передает Deadline, студия Warner Bros. Television и телеканал CW приняли решение окончательно закрыть сериал «Винчестеры». Компаниям не удалось найти новую платформу для трансляции шоу, несмотря на масштабный флеш-моб #SaveTheWinchesters (#СпаситеВинчесеров), запущенный продюсером шоу Дженсеном Эклсом.

Руководители Warner Bros. Television пытались передать сериал стриминговым сервисам Max, Netflix и Amazon Studios, но ни одна из платформ не выразила желание взять его под свое крыло. Вероятно, совершению сделки воспрепятствовала продолжающаяся забастовка голливудских сценаристов: сложившаяся ситуация вынуждает площадки воздержаться от принятия решений о приобретении крупных проектов, поскольку в данный момент попросту невозможности определить, когда именно они будут запущены в производство.

Эклс уже прокомментировал новость об окончательном закрытии «Винчестеров» в своих социальных сетях:

«Спасибо всем, кто смотрел сериал, следил за его судьбой и поддерживал его. И всем тем, кто вдохнул жизнь в этот проект… Я невероятно горд тем, чего мы все достигли. Но, как говорится, время решает все. Учитывая масштабные изменения в компании и массовую забастовку... Обстоятельства оказались сильнее».

На данный момент будущее некоторых других сериалов CW, таких как «Супермен и Лоис» и «Всеамериканский: Возвращение домой», остается неопределенным.