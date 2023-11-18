Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Скотт Пилигрим жмет на газ
Новости
Новости о сериале «Скотт Пилигрим жмет на газ»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Скотт Пилигрим жмет на газ»
Вся информация о сериале
Тест: кто ты из компании Скотта Пилигрима?
Бесстрашный Скотт Пилигрим, загадочная Рамона Флауэрс или саркастичная Ким Пайн?
Написать
18 ноября 2023 12:00
«Дева и дракон», новый фильм по «Ведьмаку» и многое другое: что показали на Netflix Geeked Week 2023
Масса трейлеров, тизеров и видеоанонсов.
Написать
13 ноября 2023 10:02
Файт! Вышел полноценный трейлер мультсериала «Скотт Пилигрим жмет на газ»
Впереди семь смертельных битв.
Написать
17 октября 2023 15:18
Netflix выпустил трейлер аниме по Tomb Raider и проморолики других анимационных проектов
Материалы были презентованы в ходе специального онлайн-мероприятия.
Написать
28 сентября 2023 10:04
Netflix выпустил первый трейлер аниме-сериала «Скотт Пилигрим»
В создании шоу участвуют режиссер игрового фильма Эдгар Райт и весь его актерский состав.
Написать
16 августа 2023 23:58
Главных героев аниме-сериала «Скотт Пилигрим» озвучат актеры из игрового фильма Эдгара Райта
Режиссер оригинальной картины сам уговорил весь актерский состав вернуться к своим ролям.
Написать
31 марта 2023 14:35
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия?
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667