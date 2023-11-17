В 1-м сезоне сериала «Скотт Пилигрим жмет на газ» беззаботный канадский паренек живет в квартире своего приятеля, играет на бас-гитаре и сутками «рубится» в видеоигры. Скотт молод и талантлив, и мог бы добиться в жизни многого, если бы взялся за ум, но у него нет для этого мотивации. Кроме того, он все еще страдает из-за расставания с девушкой, которое случилось почти год назад. Во сне он часто видит загадочную незнакомку на роликах, к которой его непреодолимо влечет. Но однажды он узнает, что эта девушка по имени Рамона Флауэрс существует на самом деле. И она готова с ним встречаться, если он выстоит против всех ее сумасшедших бывших.