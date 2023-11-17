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Скотт Пилигрим жмет на газ 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Скотт Пилигрим жмет на газ
Киноафиша Сериалы Скотт Пилигрим жмет на газ Сезоны Сезон 1

Scott Pilgrim Takes Off
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Скотт Пилигрим жмет на газ»

В 1-м сезоне сериала «Скотт Пилигрим жмет на газ» беззаботный канадский паренек живет в квартире своего приятеля, играет на бас-гитаре и сутками «рубится» в видеоигры. Скотт молод и талантлив, и мог бы добиться в жизни многого, если бы взялся за ум, но у него нет для этого мотивации. Кроме того, он все еще страдает из-за расставания с девушкой, которое случилось почти год назад. Во сне он часто видит загадочную незнакомку на роликах, к которой его непреодолимо влечет. Но однажды он узнает, что эта девушка по имени Рамона Флауэрс существует на самом деле. И она готова с ним встречаться, если он выстоит против всех ее сумасшедших бывших.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Скотт Пилигрим жмет на газ» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Драгоценная маленькая жизнь Скотта Пилигрима Scott Pilgrim's Precious Little Life
Сезон 1 Серия 1
17 ноября 2023
Их собственная лига A League of Their Own
Сезон 1 Серия 2
17 ноября 2023
Рамона и видео из проката Ramona Rents a Video
Сезон 1 Серия 3
17 ноября 2023
Все равно Whatever
Сезон 1 Серия 4
17 ноября 2023
Свет. Камера. Искры?! Lights. Camera. Sparks?!
Сезон 1 Серия 5
17 ноября 2023
Кто это сделал WHODIDIT
Сезон 1 Серия 6
17 ноября 2023
Двойной Скотт Пилигрим 2 Scott 2 Pilgrim
Сезон 1 Серия 7
17 ноября 2023
Все против Скотта Пилигрима The World Vs Scott Pilgrim
Сезон 1 Серия 8
17 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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