Тест: кто ты из компании Скотта Пилигрима?

17 ноября состоится премьера долгожданного анимационного сериала «Скотт Пилигрим жмет на газ» — экранизации серии комиксов Брайана Ли О’Мэлли об инфантильном пареньке, который должен сразиться с бывшими бойфрендами девушки, в которую он влюблен. В 2010 году история уже попадала на экраны — тогда фильм по мотивам комиксов снял Эдгар Райт. Теперь актеры, сыгравшие в фильме, вернулись к своим персонажам и в новом проекте. Предлагаем вспомнить любимых героев и выяснить, кем из вселенной «Скотта Пилигрима» ты мог(-ла) бы быть.