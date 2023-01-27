«Покерфейс»: Рецензия Киноафиши

По отельному коридору спокойным шагом идет уборщица и везет тележку со всем необходимым. Она стучится в ближайший номер с предупреждающим сигналом «Уборка». На ее зов никто не отвечает, так что она заходит внутрь, где обнаруживает открытый ноутбук с пугающим содержимым. Успев сделать компрометирующее фото на свой айфон, она тихонько выбирается из комнаты. И это как раз тогда, когда постоялец отеля выходит из ванной комнаты. Его ноутбук открыт, дверь — тоже, а значит кто-то узнал его секрет. Это была Натали — простая девушка, жена абьюзера и домашнего тирана. А гость президентского люкса — хайроллер Казимир Кейн, покерист, играющий на высоких ставках, и один из важнейших клиентов казино Фрост. Там Натали работает с подругой — официанткой Чарли Кейл (Наташа Лионн). Чуткая уборщица хочет сдать преступника боссам. Но за это она поплатится жизнью.

Затем в игру вступает эксцентричная Чарли, которая, попивая то колу, то пиво, неизменно отличает правду от лжи. Ее талант к раскрытию любого намеренного вранья раньше пригождался ей, чтобы обдирать всех в покер в разных казино Соединенных Штатов. А теперь ее необычный дар привлек внимание жалкого босса казино Стерлинга Фроста-младшего (короткое, но на все 100 попадающее в цель выступление Эдриана Броуди) для того, чтобы обобрать до нитки богатея Кейна. Но Чарли, которая вдруг становится смелым и внимательным к деталям детективом, быстро выясняет обстоятельства смерти коллеги-уборщицы и пускается в бегство от всех боссов и их начальства.

Совсем недавно, в декабре 2022 года, продолжение хита Райана Джонсона «Достать ножи. Стеклянная луковица» прогремело на платформе Netflix. Фильм собрал неоднозначную реакцию, а Джонсона обвинили в том, что он паразитирует на вполне определенной модели: харизматичный детектив раскрывает преступления и параллельно с этим откупоривает бутыль с пороками богатых и властных.

Покерфейс

И вот уже в наступившем 2023 году выходит новая детективная драмеди, в которой не менее харизматичная и немного неловкая «детективша» расследует убийство своей подруги и портит этим жизнь богатых и успешных владельцев и работников казино. Казалось бы та же формула. Но на этот раз Райан Джонсон снял сериал для Peacock, который дарит зрителю одно сплошное визуальное удовольствие. Он дает ускользающий соблазн развлечения без переедания в энергичном ритме, с понятным и интригующим сюжетом и с уникальной Наташей Лионн. Актриса, исполнительный продюсер проекта и режиссер одной из серий, изображает живую героиню, которая вызывает улыбку, оставаясь при этом с экранным покерфейсом.

Покерфейс

Если прошлогодняя «Стеклянная луковица» вышла более масштабной, но несуразной, чем камерные «Достать ножи», то «Покерфейс» показывает крепкую середину между большими авторскими амбициями на красивую обертку и интересную начинку. Джонсон написал и поставил пилотную серию, а над следующими девятью эпизодами работали уже другие режиссеры.

Покерфейс

Четыре серии, которые доступны на стримингах, — это стильно поставленный калейдоскоп динамично сменяющих друг друга сцен. Сериал Джонсона — это своего рода обновление телехита «Коломбо». «Покерфейс» тоже строится по схеме перевернутого детектива: зрители с самого начала знают, кто убийца и мотивы преступления, но увлечены нарративом разоблачения. А вместо слегка неряшливого полицейского Коломбо выступает обаятельная и немного неуклюжая официантка-игрок и «ходячий детектор лжи» Чарли Кейл.

Покерфейс

Несмотря на восхитительный эффект, который производит первая серия, дальше скрупулезное следование этой формуле заставляет зрителя скучать. Зацепки, которые находит Чарли, порой оказываются слишком простыми и очевидными. Как, например, фото, которое остается в папке «недавно удаленные». Тем не менее, находясь в строго определенных рамках структуры, где каждая серия начинается с хитроумного, но несложного для разгадки убийства, Наташа Лионн спасает все актерской игрой и обаянием своей героини. Чарли в солнцезащитных очках-авиаторах то и дело забывает слова, тратит время на гневные твиты и раскрывает правду преступнику прямо в лицо. Следить за тем, как она движется по дорожке извилистого шоу, невероятно занимательно. «Покерфейс» — это попросту развлекательный проект, который гарантирует хорошее времяпрепровождение.