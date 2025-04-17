Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Покерфейс Новости

Новости о сериале «Покерфейс»

Новости о сериале «Покерфейс» Вся информация о сериале
Вышли трейлеры новых сезонов «И просто так» и «Покерфейса»
Вышли трейлеры новых сезонов «И просто так» и «Покерфейса» Оба сериала вернутся в мае.
Написать
17 апреля 2025 11:56
Криминал, интриги и любовь: 8 новых женских сериалов, от которых невозможно оторваться
Криминал, интриги и любовь: 8 новых женских сериалов, от которых невозможно оторваться Любовь Аксенова вступает в опасную игру, Наташа Лионн бежит от бандитов, а Билли Айлиш демонстрирует свои актерские навыки.  
Написать
15 апреля 2023 12:00
10 новых остросюжетных детективов, которые вы посмотрите на одном дыхании
10 новых остросюжетных детективов, которые вы посмотрите на одном дыхании История о реальном маньяке, приквел «Майора Грома», сериал от создателей «Достать ножи» и многое другое.   
Написать
2 марта 2023 18:00
Детективный сериал «Покерфейс» с Наташей Лионн продлен на второй сезон
Детективный сериал «Покерфейс» с Наташей Лионн продлен на второй сезон Автором шоу является создатель «Достать ножи» Райан Джонсон.
Написать
16 февраля 2023 15:18
Что смотреть на выходных: «Терапия» с Харрисоном Фордом, «Покерфейс» и сериал про оборотней
Что смотреть на выходных: «Терапия» с Харрисоном Фордом, «Покерфейс» и сериал про оборотней На этой неделе стриминги предлагают справиться с депрессией, раскрыть серию преступлений и найти идеальную пару. 
Написать
27 января 2023 15:00
Райан Джонсон допускает, что сериал «Покерфейс» не ограничится одним сезоном
Райан Джонсон допускает, что сериал «Покерфейс» не ограничится одним сезоном Создатель «Достать ножи» считает, что его антология имеет большой потенциал.
Написать
17 января 2023 16:23
Наташа Лионн докапывается до истины в новом трейлере детективного сериала «Покерфейс»
Наташа Лионн докапывается до истины в новом трейлере детективного сериала «Покерфейс» Премьера шоу от создателя «Достать ножи» состоится в конце января.
Написать
6 января 2023 09:45
От «Одних из нас» до второго сезона «Шершней»: 23 самых ожидаемых сериала 2023 года
От «Одних из нас» до второго сезона «Шершней»: 23 самых ожидаемых сериала 2023 года Шоу по игре The Last of Us, опасные психопаты и продолжение мистического триллера про подростков, заставлявших в лесах Онтарио, – 2023-й сериальный год выглядит как минимум многообещающе.
Написать
2 января 2023 12:00
Появились первые кадры из детективного сериала Райана Джонсона «Покерфейс»
Появились первые кадры из детективного сериала Райана Джонсона «Покерфейс» Главную роль исполняет Наташа Лионн.
Написать
15 декабря 2022 15:10
Наташа Лионн расследует убийство в трейлере сериала Райана Джонсона Poker Face
Наташа Лионн расследует убийство в трейлере сериала Райана Джонсона Poker Face Идея этого проекта возникла у режиссера после обычного разговора с друзьями.
Написать
27 октября 2022 11:24
Эдриан Броуди сыграет с Наташей Лионн в сериале Райана Джонсона Poker Face
Эдриан Броуди сыграет с Наташей Лионн в сериале Райана Джонсона Poker Face Ранее актерский состав пополнил Джозеф Гордон-Левитт.
Написать
27 апреля 2022 10:08
Джозеф Гордон-Левитт получил роль в детективном сериале Райана Джонсона Poker Face
Джозеф Гордон-Левитт получил роль в детективном сериале Райана Джонсона Poker Face Он составит компанию Наташе Лионн.
Написать
13 апреля 2022 10:55
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2
Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи»
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР)
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше