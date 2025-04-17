Меню
Вышли трейлеры новых сезонов «И просто так» и «Покерфейса»
Оба сериала вернутся в мае.
Оба сериала вернутся в мае.
Написать
17 апреля 2025 11:56
Криминал, интриги и любовь: 8 новых женских сериалов, от которых невозможно оторваться
Любовь Аксенова вступает в опасную игру, Наташа Лионн бежит от бандитов, а Билли Айлиш демонстрирует свои актерские навыки.
Написать
15 апреля 2023 12:00
10 новых остросюжетных детективов, которые вы посмотрите на одном дыхании
История о реальном маньяке, приквел «Майора Грома», сериал от создателей «Достать ножи» и многое другое.
Написать
2 марта 2023 18:00
Детективный сериал «Покерфейс» с Наташей Лионн продлен на второй сезон
Автором шоу является создатель «Достать ножи» Райан Джонсон.
Написать
16 февраля 2023 15:18
Что смотреть на выходных: «Терапия» с Харрисоном Фордом, «Покерфейс» и сериал про оборотней
На этой неделе стриминги предлагают справиться с депрессией, раскрыть серию преступлений и найти идеальную пару.
Написать
27 января 2023 15:00
Райан Джонсон допускает, что сериал «Покерфейс» не ограничится одним сезоном
Создатель «Достать ножи» считает, что его антология имеет большой потенциал.
Написать
17 января 2023 16:23
Наташа Лионн докапывается до истины в новом трейлере детективного сериала «Покерфейс»
Премьера шоу от создателя «Достать ножи» состоится в конце января.
Написать
6 января 2023 09:45
От «Одних из нас» до второго сезона «Шершней»: 23 самых ожидаемых сериала 2023 года
Шоу по игре The Last of Us, опасные психопаты и продолжение мистического триллера про подростков, заставлявших в лесах Онтарио, – 2023-й сериальный год выглядит как минимум многообещающе.
Написать
2 января 2023 12:00
Появились первые кадры из детективного сериала Райана Джонсона «Покерфейс»
Главную роль исполняет Наташа Лионн.
Главную роль исполняет Наташа Лионн.
Написать
15 декабря 2022 15:10
Наташа Лионн расследует убийство в трейлере сериала Райана Джонсона Poker Face
Идея этого проекта возникла у режиссера после обычного разговора с друзьями.
Написать
27 октября 2022 11:24
Эдриан Броуди сыграет с Наташей Лионн в сериале Райана Джонсона Poker Face
Ранее актерский состав пополнил Джозеф Гордон-Левитт.
Написать
27 апреля 2022 10:08
Джозеф Гордон-Левитт получил роль в детективном сериале Райана Джонсона Poker Face
Он составит компанию Наташе Лионн.
Он составит компанию Наташе Лионн.
Написать
13 апреля 2022 10:55
