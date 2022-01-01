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Киноафиша Дистрибьютеры Peacock

Стрим-сервис Peacock

О стрим-сервисе

Американский стриминговый сервис, принадлежащий NBC, был запущен 15 июля 2020 года. Компания анонсировала свою платформу вслед за популярностью других онлайн-служб. Уровень подписки делится на три категории – от бесплатной, с ограниченным контентом и рекламой, до полной библиотеки видео, которые ничем не прерываются.

Программы были заимствованы у ресурсов, входящих в основной холдинг, и сторонних поставщиков. На сервисе есть каналы, имитирующие традиционные ТВ-эфиры. Помимо этого, были выпущены несколько проектов, снятых специально для Peacock, — «О дивный новый мир» и «Клеопатра в космосе».

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