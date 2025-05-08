Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Покерфейс 2023 - 2025, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Покерфейс
Киноафиша Сериалы Покерфейс Сезоны Сезон 2

Poker Face
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 мая 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Покерфейс»

Во 2 сезоне сериала «Покерфейс» главная героиня Чарли продолжает свой удивительный путь с интригами, расследованиями и безумными знакомствами. На сей раз одаренная девушка хочет отдохнуть от дел и пытается осесть в тихом городке хотя бы на какое-то продолжительное время. Она устраивается официанткой в закусочной, где по вечерам проходит «Открытый микрофон», однако и здесь ее находят приключения. Во время выступления на сцене двух несостоявшихся телезвезд один из них падает замертво. Полиция считает, что это был несчастный случай, но способности Чарли позволяют ей распознать ложь присутствующих и найти мотивы убийства.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Покерфейс График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Игра - это нога The Game Is a Foot
Сезон 2 Серия 1
8 мая 2025
Последние взгляды Last Looks
Сезон 2 Серия 2
8 мая 2025
Бей по кроту Whack-A-Mole
Сезон 2 Серия 3
8 мая 2025
Вкус человеческой крови The Taste of Human Blood
Сезон 2 Серия 4
15 мая 2025
Герой родного города Hometown Hero
Сезон 2 Серия 5
22 мая 2025
Небрежный Джозеф Sloppy Joseph
Сезон 2 Серия 6
29 мая 2025
Последняя работа One Last Job
Сезон 2 Серия 7
5 июня 2025
Захудалый грузин The Sleazy Georgian
Сезон 2 Серия 8
12 июня 2025
Новая аренда смерти A New Lease On Death
Сезон 2 Серия 9
19 июня 2025
Большой насос The Big Pump
Сезон 2 Серия 10
26 июня 2025
День игуаны Day of the Iguana
Сезон 2 Серия 11
3 июля 2025
Конец пути The End of the Road
Сезон 2 Серия 12
10 июля 2025
График выхода всех сериалов
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше