Во 2 сезоне сериала «Покерфейс» главная героиня Чарли продолжает свой удивительный путь с интригами, расследованиями и безумными знакомствами. На сей раз одаренная девушка хочет отдохнуть от дел и пытается осесть в тихом городке хотя бы на какое-то продолжительное время. Она устраивается официанткой в закусочной, где по вечерам проходит «Открытый микрофон», однако и здесь ее находят приключения. Во время выступления на сцене двух несостоявшихся телезвезд один из них падает замертво. Полиция считает, что это был несчастный случай, но способности Чарли позволяют ей распознать ложь присутствующих и найти мотивы убийства.