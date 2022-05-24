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ЮЗЗЗ 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала ЮЗЗЗ
Киноафиша Сериалы ЮЗЗЗ Сезоны Сезон 1

ЮЗЗЗ 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «ЮЗЗЗ»

В 1 сезоне сериала «ЮЗЗЗ» в центре событий – начинающий айтишник по имени Равиль, который живет в ростовском районе ЮЗ. Парень получил образование в техникуме и мечтает о том, чтобы отправиться в Соединенные Штаты и там найти высокооплачиваемую работу. Молодой человек надеется получить грант, а пока подрабатывает в службе доставки. Вскоре романтично настроенного юношу привлекает возможность заработать быстрые деньги. Он связывается с криминалом. Чтобы воплотить заветную мечту о лучшей жизни за границей и покорить сердце красавицы Эли из богатого района, Равиль связывается с местными бандитами.

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Список серий 1-го сезона сериала «ЮЗЗЗ» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 мая 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 мая 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 мая 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
31 мая 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
2 июня 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
7 июня 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
9 июня 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
14 июня 2022
График выхода всех сериалов
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