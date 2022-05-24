В 1 сезоне сериала «ЮЗЗЗ» в центре событий – начинающий айтишник по имени Равиль, который живет в ростовском районе ЮЗ. Парень получил образование в техникуме и мечтает о том, чтобы отправиться в Соединенные Штаты и там найти высокооплачиваемую работу. Молодой человек надеется получить грант, а пока подрабатывает в службе доставки. Вскоре романтично настроенного юношу привлекает возможность заработать быстрые деньги. Он связывается с криминалом. Чтобы воплотить заветную мечту о лучшей жизни за границей и покорить сердце красавицы Эли из богатого района, Равиль связывается с местными бандитами.